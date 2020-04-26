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Коронавирус на Буковине: что известно на данный момент

26 апреля, 04:34

Татьяна Власенко

В регионе уже 1340 зараженных

На Буковине, где фиксируют самое больше количество больных COVID-19, подтверждено еще 32 случая коронавирусной инфекции. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.

Таким образом, общее количество заболевших COVID-19 в регионе составило 1340 человек.

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За 25 апреля выздоровели еще восемь человек, которые ранее заболели COVID-19, – они получили дважды отрицательный результат.

Также за последние сутки были госпитализированы 60 буковинцев.

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Как сообщал сайт "Сегодня", в Черновцахврачи продолжают бороться за жизнь пятилетней девочки, инфицированной коронавирусом – ребенок находится в реанимации областной детской больницы.

Также мы писали, что в больницах Черновцов уже заканчиваются места для пациентов с коронавирусом. Об этом рассказал мэр города Алексей Каспрук.

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О том, могут ли COVID-19 болеть животные – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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