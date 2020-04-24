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С воспалением легких на ИВЛ: в Черновцах спасают пятилетнею девочку с COVID-19

24 апреля, 18:11

Руслан Ровик

Ребенок находится в реанимации детской больницы в тяжелом состоянии

В Черновцах врачи продолжают бороться за жизнь пятилетней девочки, инфицированной коронавирусом – ребенок находится в реанимации областной детской больницы.

Как сообщили в областной государственной администрации, у девочки диагностировали пневмонию, ее состояние оценивают, как стабильно тяжелое и она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

"Всего с 25 февраля за стационарной медицинской помощью из-за COVID-19 обратились 803 буковинца. В медицинских учреждениях области по состоянию на 24 апреля находятся 447 человек. Из них у 175 пациентов подтвержден коронавирус, остальные – с подозрением", - добавили в ОГА.

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Между тем, в больницах находятся 43 пациентов в тяжелом состоянии, из них в реанимациях – 33 пациента, на аппаратах ИВЛ – шесть человек.

"Девять заболевших – в реанимации Черновицкой городской больницы №1, двое из них – на аппаратах искусственной вентиляции легких. Все пациенты имеют тяжелые формы пневмонии, коронавирус подтвержден у семи из них, у двоих – подозрение", – говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что Кабинет министров продлил карантин в Украине до 11 мая.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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ребенок Черновцы девочка буковина черновицкая область коронавирус ИВЛ

Источник: Сегодня

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