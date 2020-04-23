Больницы Черновцов переполнены пациентами с коронавирусом: сколько мест еще осталось

В связи с ситуацией местные власти будут просить перепрофилировать областные больницы

В больницах Черновцов, которые определили для лечения зараженных коронавирусной инфекцией, уже заканчиваются места для таких пациентов. Об этом на своей странице в Facebook рассказал мэр города Алексей Каспрук.

Речь идет о двух медучреждениях: Первой городской больнице и городской больнице №4. По словам мэра, в первой больнице можно разместить до 80 зараженных, но сегодня там уже лечатся 67 человек. Хуже ситуация в больнице №4, ведь она готова принять только 40 пациентов.

"Всего несколько дней, как она начала принимать больных коронавирусом. Сейчас там уже 18 пациентов. Только за минувшие сутки туда поступило 15 человек. Таким образом, указанные больницы могут принять еще 30-35 пациентов. При той динамике, которую мы наблюдаем последние несколько дней, это несколько дней их работы", – отметил Каспрук.

Реклама

Мэр добавил, что из-за сложившейся ситуации надо будет обращаться к областным властям с просьбой перепрофилировать медицинские учреждения в регионе.

В тренде На Донбассе боевики схлопотали "ответку" от ВСУ и понесли серьезные потери

"Если это будет невозможно, разворачивать пункт в ФОК "Олимпия" для больных с неосложненным состоянием болезни. Тех, кто просто нуждается в медицинском уходе", – добавил мэр.

Отметим, что в Черновицкой области продолжает расти число инфицированных COVID-19 – только 22 апреля в регионе зафиксировали 87 новых случаев болезни.

Ранее мы сообщали, что Кабинет министров продлил карантин в Украине до 11 мая.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама