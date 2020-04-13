Коронавирус в ВСУ: заразились медики военного госпиталя в Хмельницком

Двое медиков контактировали с пациентами, у которых ранее был подтвержден COVID-19

В Хмельницкой области коронавирусную инфекцию подтвердили у двоих военных медиков, которые ранее контактировали с зараженными людьми.

Об этом говорится в сообщении Хмельницкого городского совета.

"По состоянию на 9:30 в Хмельницкой области лабораторно подтверждено 23 случая заболевания COVID-19. Два новых случая – врачи военного госпиталя, которые контактировали с подтвержденными ранее больными", - говорится в сообщении.

Кроме того, на протяжении выходных в регионе подтвердили два случая инфицирования – у жительницы Чемеровецкого района и у 82-летней женщины из областного центра.

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В настоящий момент в Хмельницком – 11 случаев COVID-19, трое горожан выздоровели, трое находятся в больнице (один из них переносит инфекцию в тяжелой форме). Еще у пятерых болезнь протекает в легкой форме и они лечатся амбулаторно.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Вооруженных силах Украины зарегистрировано еще семь случаев инфицирования коронавирусом.

Также сообщалось, что в ВСУ был зафиксирован первый случай выздоровления от COVID-19 женщины, военного врача Хмельницкого военного госпиталя.

А 6 апреля была зафиксирована первая смерть от коронавируса в ВСУ. Умерла работник одной из воинских частей в Ивано-Франковской области.

Также военнослужащие Вооруженных сил Украины записали обращение для украинцев с просьбой оставаться дома:

Видео: Минобороны Украины

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