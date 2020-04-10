В рядах ВСУ серьезно выросло число инфицированных COVID-19

Число заболевших военнослужащих выросло до 10 человек

В Вооруженных силах Украины 10 апреля зарегистрировали еще три случая инфицирования коронавирусом, и общее число заболевших военнослужащих выросло до 10.

Об этом сообщили на Facebook-странице Командования Медицинских сил ВСУ.

"COVID-19 подтвердили у военного Винницкого гарнизона, который после ухудшения состояния здоровья был госпитализирован 9 апреля с предварительным диагнозом "пневмония", - говорится в сообщении.

Военный проходил лечение с 3 апреля и дважды проходил экспресс-тестирование на коронавирус, и оба раза результаты были негативными. Сейчас он находится в удовлетворительном состоянии.

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Также инфекцию подтвердили у двоих военных одной из воинских частей Мелитополя.

"С 9 апреля они находились на самоизоляции после контакта с военным, у которого был подтвержден COVID-19. Результаты ПЦР-тестов подтвердили у них коронавирус. Они лечатся дома, состояние их здоровья удовлетворительное", - заверили в командовании.

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Военнослужащие, у которых были контакты с заболевшими, были отправлены на самоизоляцию.

"В случае проявления симптомов острых респираторных вирусных инфекций у них будут брать пробы на коронавирус", – говорится в сообщении.

Напомним, 6 апреля была зафиксирована первая смерть от коронавируса в ВСУ. Умерла работник одной из воинских частей в Ивано-Франковской области.

Как сообщали новости "Сегодня", в Киевском госпитале провели учения по приему инфицированных коронавирусом. Военные медики показали, как будут действовать, если к ним привезут инфицированного.

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