Лабрадор "усыновил" бездомного щенка в Ивано-Франковской области: видео

Взрослый пес терпит все приставания малыша и заботится о его безопасности

В Ивано-Франковской области лабрадор "усыновил" бездомного щенка. Малыша посреди зимы выбросили в канаву рядом с домом, где живут хозяева трехлетнего пса Лео. Найденыша приютили. И очень удивились, когда увидели, как тот сладко спал в будке домашнего любимца.

Гостям Лео и Джерри всегда рады. Правда, от такого количества людей лабрадор смущается. И прячется в будку. Щенок же радостно знакомится с корреспондентами "Сегодня". Выманить лабрадора Лео из будки удается только конфетой. И только его хозяину.

Лео три года. Мечту – щенка-лабрадора Любови подарил на день рождения муж.

"Он очень дружелюбный, очень хороший, добрый, ласковый, настоящий друг, – рассказывает владелица.

До недавнего времени Лео был единственной собакой. Но перед Новым годом все изменилось. Джерри нашли поздним вечером. Хозяин как раз возвращался домой, когда услышал, как в канаве кто жалобно скулит. Подошел ближе и увидел мокрого и замерзшего щенка. Найденыша Мирослав принес домой. Для Джерри сделали отдельную будку. Но уже через несколько дней его нашли рядом с Лео. С тех пор собаки "не разлей вода".

"Лео может здесь себе лежать под домом, а младшиц ляжет на него, за уши таскает, за нос кусает, царапает, Лео переворачивается и они начинают играть", – рассказывает Любовь.

Кинологи говорят, что такое поведение для взрослой собаки, скорее, исключение. Как правило, к чужим щенкам они безразличны.

Оставить Джерри у себя супруги Петрук не могут. У них уже есть две кошки-приемыши. И содержание Лео требует затрат. Поэтому сейчас малышу ищут любящих хозяев.

Напомним,ранее новости "Сегодня" писали о том, как пес спас от смерти пятерых осиротевших котят. Сотрудники приюта пояснили, что собаку, которую прозвали Спокойствие, заметили на обочине дороги. Она свернулась калачиком и спасала котят от холода.

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