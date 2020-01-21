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Латают трубы и поют: фильм о коммунальщиках из Ивано-Франковска покажут в Италии

21 января, 14:57

Международный кинофестиваль проходит в Триесте

Фото: 86.org.ua

Фото: 86.org.ua

Документальный фильм "Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго" покажут в международной программе документальных фильмов 31-го Международного кинофестиваля, который проходит с 17 по 23 января в Триесте (Италия). Об этом сообщает пресс-служба Госкино.

"Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго" – это музыкальная документальная комедия, повествующая о профсоюзном хоре коммунальной службы. Каждую осень Украина переживает маленький армагеддон под названием "отопительный сезон". Главный удар приходится на коммунальщиков, которые под шквалом жалоб вынуждены спасать устаревшие коммуникационные сооружения. Они закручивают гайки, латают дыры в трубах и... поют.

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"Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго" – дебютный полнометражный фильм Надежды Парфан. Продюсером выступил Илья Гладштейн (Phalanstery Films). Лента создана при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино, при содействии телеканала Current Time и Львовской кинокомиссии.

Проект фильма стал одним из победителей Десятого конкурсного отбора Госкино. Кроме того, "Поет ИФТКЭ" стал лучшим украинским документальным фильмом 2019 года по версии кинокритиков и одним из самых успешных документальных фильмов по кассовым сборам в украинском прокате. Также в прошлом году "Поет ИФТКЭ" выиграл в индустриальной программе Last Stop Trieste три из четырех наград.

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Фото: Twitter, GirkinGirkin

Отметим, что фестиваль в Триесте – один из самых крупных кинофестивалей Восточной и Центральной Европы. Вместе с "Поет ИФТКЭ" в конкурсе соревнуются еще 8 фильмов.

Напомним, "Сегодня" писали, что сеть покоряет первый трейлер документального фильма Ким Кардашян. Это проект об американских заключенных, фильм получил название "Правосудие".

А ранее специалисты профильного издания Empire назвали сто лучших фильмов XXI века. Первое место сотни самых важных кинофильмов века занял "Безумный Макс: Дорога ярости" (Mad Max: Fury Road, 2015).

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