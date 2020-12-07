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Лечатся водкой: в украинских селах до сих пор не верят в коронавирус

7 декабря, 21:00

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Новости "Сегодня" отправились в отдаленные уголки страны, чтобы увидеть, как там соблюдается карантин

Лечатся водкой, пренебрегают масками и ездят в забитых до отказа маршрутках. В сельской глубинке – карантина будто нет. Крестьяне, как и в докоронавирусные времена, работают вместе, устраивают застолья и совсем не боятся "ковида".

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Об этом рассказывается в новостях "Сегодня".

В отдаленных селах Карпат есть люди, которые о коронавирусе даже не слышали. Чем выше в горы – тем меньше коронавируса, убеждены местные жители.

В долинах Закарпатья Миша живет всю жизнь. Выпасает чужих коров и этим зарабатывает на хлеб. Пандемия для него ничего не изменила и вряд ли изменит, говорит пастух.

"А коронавирус, что оно значит – коронавирус? Его вообще не существуют, его не существует", – уверяет журналистов.

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О том, что COVID-19 уже год убивает миллионы людей по всему миру Миша узнает от съемочной группы "Сегодня". Но все равно упорно отрицает его существование. Не верит и в традиционную медицину. Не принимает таблетки и не показывается врачам.

Все простуды лечит народным методом: "Алкоголем. Утром – 50 грамм. Вечером – 50 грамм. А в обед такое – вино, что придется".

Журналисты проехали с десяток горных сел, коронавирус – никто всерьез не воспринимает.

Видео: Сегодня

На востоке Украины, где коронавирус стремительно распространяется, а Харьковская область – среди антилидеров, о жестком карантине будто забыли. Заходят в магазины без масок, стоят без них на остановках и надевают, только увидев нашу телекамеру, пренебрегают ими в общественном транспорте, подвергая опасности себя и других.

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С открытыми, как в докарантинные времена, лицами и водители. Пассажирам будто специально демонстрируют: правила для того, чтобы их нарушать.

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"Люди всегда умирали и будут умирать", – говорят в транспорте.

В селах тоже не переживают из-за смертоносного вируса.

"Ну и что если заболею? Я не считаю, что это серьезные болячки. Сделали искусственно и ходите теперь – расспрашиваете всех", – говорят там.

Обрабатывают землю и запасаются дровами – в селе работа, как всегда, кипит. Работают вместе и без масок. Мол, трудно такую работу выполнять в масках. А спасаются, как и на Западе, – водкой.

Водку в сельских магазинах сейчас разбирают быстрее, чем завозят, говорят продавцы. И жалуются: устали бороться с нарушителями карантина.

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"Мы их не можем выгнать даже из магазина! Вот я ей говорю – нате маску, а она мне – у меня морда чешется. Вон висит у нас табличка – все равно идут и все", - жалуется продавщица.

В разговоре с нами крестьяне признаются, своих привычек менять не хотят и не будут. А контролировать там некому. Между тем по скорости распространения "ковида" Украина в первых рядах в мире.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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Закарпатье карантин село харьковская область коронавирус Закарпатская область
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