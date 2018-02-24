Лучшие горнолыжные курорты Украины: почему стоит посетить Славское

Одно из преимуществ украинского курорта Славское — сюда ходят прямые поезда. Но мы им воспользоваться не смогли: билеты были раскуплены еще за три недели до поездки, потому нам пришлось ехать из Киева до Львова. Отсюда до горнолыжного курорта ведет прекрасная трасса (138 км) — капитальный ремонт провели только в прошлом году. В остальном особых изменений не произошло. Но планы на развитие курорта — грандиозные!

Из долгосрочных проектов — строительство в селе Верхняя Рожанка инновационного туристического комплекса, который, по словам главы Славского сельского совета Владимира Бега, запросто сможет конкурировать с Буковелем. Современная закрытая кресельно-канатная дорога, до 65 км трасс и комфортабельные 5-звездочные отели — все это обещают гостям Славского. В нынешнем году происходит утверждение документации, на 2019-й запланирован старт строительства, ну а отдохнуть на обновленном курорте сможем уже через 3—5 лет. Пока же в нашем распоряжение — старое доброе Славское: с высокими горами, жильем на любой карман, шумными колыбами и эксклюзивными развлечениями.

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В усадьбах: кузница и галерея

Предложений жилья в Славском — пруд пруди, а потому владельцы усадьб и гостиниц стараются придумать что-нибудь эдакое, чтобы выделиться на общем фоне. Например, хозяин "Усадьбы Арефьевых" устраивает летом планеры для художников: плоды их труда — теперь на стенах гостевого дома, который можно назвать галереей. Также в распоряжении гостей богатая личная библиотека. Владелец "Вежі ведмежої" устроил в ней музей кирпичей. Здесь собрана коллекция из разных стран — Англии, Швеции, Польши, Америки. Самый старый кирпич датирован 1897 годом. В гостинице можно взять в аренду королевское платье (50 грн) или рыцарские доспехи (весом около 50 кг) и провести фотосессию в стенах отеля (даже если не проживаете здесь). Также на территории есть мини-зоопарк с дикими кабанами, баранами, курами, фазанами, кроликами и другой живностью.

Во многих гостиницах проводят всевозможные мастер-классы: при желании вас научат и дрова колоть, и корову доить. А в комплексе "Четыре сезона" за 150 грн можно попробовать себя в гончарном деле: прийти на "урок" можно, даже если вы здесь не проживаете. Побывать в настоящей кузнице можно в "Ковальській садибі" — здесь хозяин продемонстрирует, как рождались кованые изделия, которыми украшен дом.

Настоящий гончарный круг. Фото: С. Кирина

Апре-ски: четыре эксклюзива

Даже если катание надоест, в Славском будет чем заняться.

Поход на лыжах

Недавно был открыт дневной ски-тур (250 грн) прямо со Славского на гору Ильзу. Организует восхождение горная оперативно-спасательная служба, сотрудник которой сопровождает всю дорогу. В службе выдадут снаряжение: шлем, очки и спецлыжи. Правда, чтобы отправиться в лыжный "поход", нужна физподготовка: протяженность маршрута в одну сторону — 8,5 км, а его прохождение занимает 5 часов. Но туристы в восторге: путь пролегает через заснеженные лесные тропинки и предполагает не только подъемы, но и спуски. А когда достигнете самой вершины, перед вами откроется сказочный пейзаж! Если окажетесь на горе с любимым человеком, загадайте желание никогда не разлучаться: местные уверяют, что оно непременно осуществится.

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Подъем на Высокий Верх

Самый легкий способ добраться на эту гору — воспользоваться канатно-кресельной дорогой "Захар Беркут". Поездка длится около 40 минут, поэтому одевайтесь очень тепло: кресла открытые, а на высоте бывают сильные ветра, да и температура ниже. Чем дальше будете ехать, тем прекраснее ландшафты вас будут окружать. А на самой вершине откроется потрясающий вид на полонину Боржава. Если посчастливится попасть сюда в солнечный день — вы увидите, как заснеженные склоны начинают буквально сиять. Учтите: подъемник работает с 9:00 до 16:00 (один подъем и спуск каждый день бесплатно).





Полигон. На его территории можно отыскать «крыивку». Фото: С. Кирина Высокий Верх. Подъем сюда займет больше получаса. Фото: С. Кирина По стрелке — маршрут. Фото: С. Кирина

Медвежьи тропы

Хотите прогуляться по лесу, но боитесь заблудиться? На помощь придут "Медвежьи тропы" — специально разработанные пешеходные маршруты. На протяжении всего пути промаркированы деревья и обустроены лавочки для отдыха. Есть пять маршрутов разной сложности: самая легкая — тропинка "Коротенькая" (длина — 350 м, время прохождения — 10 мин.), а самая сложная — "Высокая" — ведет на вершину горы Высокий Верх (длина — 8400 м, время прохождения — 4 часа). В селе Волосянка вам бесплатно выдадут картосхему, трекинговые палки и запишут в журнал оперативно-спасательной службы.

Ночлег в "Крыивке"

Недалеко от гостиницы "Вежа ведмежа" расположился полигон для игры в пейнтбол (190 грн/200 шариков). Здесь также находится мини-музей "Крыивка", где расскажут о деятельности УПА, а затем предложат сыграть в квест — найти на территории настоящую "крыивку". Сделать это непросто: вход спрятан. Внутри — шесть кроватей, стол и печка: посуда и другие предметы быта были найдены в настоящих построениях воинов УПА. Здесь можно остаться на ночь: цена вопроса — 100 грн на дрова, которыми сможете разжечь печь (экскурсия и квест бесплатны).

Туристу на заметку

ПРОЕЗД. Поезд из Киева — от 150 грн, Одессы — от 125 грн, Харькова — от 200 грн, Тернополя — от 65 грн, Винницы — от 200 грн. Из Львова — маршрутка (100 грн), поезд (56 грн) или электричка с пригородного вокзала (от 25 грн).

ЖИЛЬЕ. 2-местный номер с удобствами на этаже обойдется в 400 грн/сут., с удобствами в номере — в 800 грн/сут. Жилье у местных — от 100 грн/сут.

ПИТАНИЕ. 3-разовое на базе — 150 грн. Цены в колыбах: грибная юшка — 40 грн, бограч — 65 грн, форель на гриле — 60 грн.

АРЕНДА. Лыжи — 120 грн/день, сноуборд — 150 грн/д., сани — 100 грн/д.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ. Снегоходы — 1000 грн/ч., катание на бричке, запряженной лошадьми, — 200 грн/ч., травяные чаны — 300 грн/ч.