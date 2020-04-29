Волынские медики получили для борьбы с коронавирусом оборудование от Фонда Рината Ахметова

Наибольшее количество зараженных инфекцией коронавируса, кроме столицы, – зафиксировано в западных областях Украины. Через местные границы домой постоянно возвращаются заробитчане из соседних стран. Поэтому и карантин там – самый строгий. "Сегодня" узнавали, соблюдаются ли меры ограничений в Луцке и какая обстановка в местных опорных больницах.

Корреспонденты побывали на таможенном посту между Украиной и Польшей. Учитывая близость пограничной зоны и количество людей, которые приезжают из соседних стран, карантин в Луцке довольно строгий.

"Выходить надо только в необходимых случаях – купить продукты, купить лекарства, обязательно надо иметь при себе перчатки, как у меня, обязательно маску", – говорит одна из жительниц Луцка.

Чтобы предотвратить распространение коронавируса, здесь остановили весь городской транспорт. В общественных местах можно находиться только в защитных масках. Впрочем, придерживаются этих рекомендаций не все.

"Вот, посмотрите, все люди же ходят так, как надо ходить, есть без маски, без ничего. Обнимают друг друга..." – делиться наблюдениями житель Луцка.

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На передовой борьбы с последствиями инфекции – врачи Волынской инфекционной больницы. Именно они принимают пациентов с осложнениями от COVID-19.

"В коллективе у нас много пожилых людей, они с настороженностью относятся с ситуации. Тем не менее, основная масса коллектива настроена более или менее положительно к работе", – говорит директор Волынской областной инфекционной больницы Руслан Морочковский.

Больница может принять 180 пациентов, сейчас готовят еще 20 дополнительных мест. Недавно получили новое оборудование – кислородный концентратор от Фонда Рината Ахметова. Медикам уже пришлось испытать современный аппарат, результатом довольны.

"В связи с тем, что в последнее время есть перебои с поставками кислорода – это жизненно необходимый аппарат. Такой мощности – первый аппарат, до этого были маломощные, надеемся, что он спасет не одну жизнь!", – говорит врач-ординатор отделения реанимации интенсивной терапии инфекционной больницы Виктор Сулим.

С начала пандемии коронавируса Фонд Рината Ахметова передал в государственные больницы две партии аппаратов искусственной вентиляции легких и кислородный концентратор. Это оборудование входит в перечень самых необходимых медицинских нужд страны, которые были определены совместно с Минздравом Украины.

"Мы, безусловно, благодарны Фонду и Ринату Ахметову за оказанную помощь, которая является нужной нашему учреждению для оказания помощи инфекционным больным", – говорит директор Волынской областной инфекционной больницы Руслан Морочковский.

Ринат Ахметов первым в Украине отреагировал на опасность распространения коронавируса и направляет 300 млн гривен на борьбу с ним. Помимо оборудования для эффективного лечения больных, приобретены и переданы средства защиты для врачей. Фонд привез в Украину 300 тыс. экспресс-тестов на коронавирус. Это самая крупная партия диагностических материалов в рамках кампании Фонда Рината Ахметова по борьбе с коронавирусом.

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