Израильтянин хотел ввезти в Украину зубных имплантов на полтора миллиона гривен

Туриста задержали в аэропорту Львова

Фото: Facebook

Израильтянин хотел ввезти в Украину зубных имплантов на полтора миллиона гривен //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e92/4ca/5c7e924ca0dd7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e92/4ca/5c7e924ca0dd7.jpg 2019-03-05T17:16:00+02:00 Запад Туриста задержали в аэропорту Львова

Работники Львовской таможни ГФС обнаружили незадекларированные изделия медицинского назначения стоимостью более 1,5 миллиона гривен.

Гражданин Израиля прибыл в аэропорт Львов рейсом из Стамбула. Для прохождения таможенного контроля выбрал "зеленый коридор". Во время визуального осмотра багажа у таможенников возникло подозрение о наличии товаров, подлежащих таможенному оформлению или перемещение которых через таможенную границу ограничено. Об этом сообщают в ГФС.

Пассажира перевели в специально отведенную комнату для досмотра. В чемодане среди личных вещей был обнаружен товар в объемах, превышающих необлагаемую норму перемещения через таможенную границу Украины. В частности, 395 шт. зубных имплантатов различных артикулов.

Иностранец не сообщил о наличии таких товаров заранее, однако признал себя их владельцем после таможенного досмотра.

По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам, предусмотренным статьей 471 Таможенного кодекса Украины. Товар изъят. Дело направят в суд.

Напомним, недавно во Львовской области работники таможни ГФС в банке из-под краски обнаружили золотые слитки. Как выяснилось, отправить их в посылке пыталась гражданка, проживающая в Великобритании.

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Ранее в международном аэропорту "Львов" пресекли контрабанду золотых ювелирных изделий из Турции в Украину. Товар обнаружили при осмотре багажа пассажира рейса Стамбул – Львов.

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