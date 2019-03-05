Израильтянин хотел ввезти в Украину зубных имплантов на полтора миллиона гривен
Туриста задержали в аэропорту Львова
Работники Львовской таможни ГФС обнаружили незадекларированные изделия медицинского назначения стоимостью более 1,5 миллиона гривен.
Гражданин Израиля прибыл в аэропорт Львов рейсом из Стамбула. Для прохождения таможенного контроля выбрал "зеленый коридор". Во время визуального осмотра багажа у таможенников возникло подозрение о наличии товаров, подлежащих таможенному оформлению или перемещение которых через таможенную границу ограничено. Об этом сообщают в ГФС.
Пассажира перевели в специально отведенную комнату для досмотра. В чемодане среди личных вещей был обнаружен товар в объемах, превышающих необлагаемую норму перемещения через таможенную границу Украины. В частности, 395 шт. зубных имплантатов различных артикулов.
Иностранец не сообщил о наличии таких товаров заранее, однако признал себя их владельцем после таможенного досмотра.
По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам, предусмотренным статьей 471 Таможенного кодекса Украины. Товар изъят. Дело направят в суд.
Напомним, недавно во Львовской области работники таможни ГФС в банке из-под краски обнаружили золотые слитки. Как выяснилось, отправить их в посылке пыталась гражданка, проживающая в Великобритании.
Ранее в международном аэропорту "Львов" пресекли контрабанду золотых ювелирных изделий из Турции в Украину. Товар обнаружили при осмотре багажа пассажира рейса Стамбул – Львов.
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