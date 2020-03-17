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Львовянин делает сугубо "мужской" шоколад

17 марта, 17:34

Сергей Пономаренко

Из сладкого продукта он создает гайки, молотки, кофеварки и утюги

Житель Львова Олег Винник, программист по образованию, делает гайки, молотки, кофеварки и утюги из шоколада, сообщает "Ранок з Україною".

Свои изделия львовянин называет "шоколадом для настоящих мужчин". По словам Олега, сладости в форме инструментов делают давно и во всем мире. Но они зачастую декоративные. А Олег Винник делает ставку именно на настоящий черный шоколад, который, по мнению Олега, любят мужчины. Шоколад львовянина пользуется большим спросом у иностранцев.

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Ранее "Сегодня" рассказывали о другом жителе Львова, который поделился секретами, как сделать бизнес на шоколаде.

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Стартовый капитал Сергея Радаева составлял всего 2000 гривен. На эти деньги он купил не новые, но профессиональные формочки, шоколад и сухофрукты, орехи для оформления плиток и пару листов картона для обертки. Бизнес львовянина стал приносить прибыль. Уже через неделю количество заказов вынудило Радаева одолжить еще денег и отливать более крупные партии шоколада.

Также мы писали о моделях в нарядах из сладостей, в том числе – из шоколада, удививших Париж.

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бизнес шоколад Ранок з Україною

Источник: Сегодня

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