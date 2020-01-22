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Украинка получила титул на международном конкурсе красоты среди бабушек: фото и видео

22 января, 14:13

Корону победительница везет во Львов

Фото: Оксана Бобошко-Вандерховен , Facebook

Фото: Оксана Бобошко-Вандерховен , Facebook

На международном конкурсе красоты Grandma international-2020 в Софии львовянка Оксана Бобошко-Вандерховен получила корону. Об этом женщина написала на своей странице в Facebook.

Титул Оксана завоевала 21 января.

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"Мои дорогие друзья и все, кто так тепло болел моим участием в международном конкурсе красоты 50+ (в Украине и за ее пределами). Конкурсы, к счастью, обладают способностью заканчиваться, поэтому возвращаемся! Главная корона досталась достойной представительнице из Эстонии. Я стала призером и завоевала титул "Grandma international"", – говорится в сообщении.

Также в сети опубликовали видео с конкурса красоты.

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Фото: Twitter, GirkinGirkin

Напомним, ранее "Мисс Украина Вселенная 2019" Анастасия Суббота призналась, что помогло ей получить корону.

Также мы сообщали, что девушка с синдромом Дауна впервые выиграла конкурс красоты в США. Судьи объяснили, что присудили девушке победу за ее улыбку и танец.

Смотрите видео: завистливая модель столкнула со сцены королеву красоты

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Львов победительница Украина Корона конкурс красоты

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