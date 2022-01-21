Массовое минирование во Львове. Копы ищут взрывчатку в школах

В Украине продолжается волна минирований – в этот раз под "прицел" злоумышленников попали школы во Львове

Во Львове новое массовое минирование / Фото: Коллаж: Сегодня

Во Львове утром 21 января копам сообщили о минировании ряда школ в городе. Сейчас идет эвакуация, детей и персонал выводят на улицу.

Об этом пишет "Варта1".

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Какие школы заминировали?

школы №№ 7, 46, 13, 27, 34, 65, 70, 73, 81, 84, 85, 95, 97, 98;

Лингвистическая гимназия;

Гимназия Львовского университета бизнеса и права;

"Ориане";

два лицея;

все школы Винника.

Сейчас на месте происшествий работают правоохранители.

Массовые минирования в Украине

Вчера, 20 января, в стране "заминировали" целый ряд объектов:

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В Киеве с утра поступило сообщение о "минировании" гимназии №191 .

. Вскоре стало известно, что "взрывчатку" якобы заложили в Офисе президента Украины . В спецслужбах не исключают, что сообщения о "минированиях" и недавняя кибератака на сайты госучреждений могут оказаться звеньями одной цепи по расшатыванию ситуации в стране.

. В спецслужбах не исключают, что сообщения о "минированиях" и недавняя кибератака на сайты госучреждений могут оказаться звеньями одной цепи по расшатыванию ситуации в стране. В этот же день взрывчатку искали во всех школах Ровно.

Но закону на каждое сообщение о "минировании" обязаны реагировать все оперативные службы, включая полицию, взрывотехников, кинологов. Однако за 2021-2022 год ни одно из таких сообщений не подтвердилось. Каждый выезд оперативных служб стоит государству как минимум несколько тысяч, а то и десятков тысяч гривен.