Массовое минирование во Львове. Копы ищут взрывчатку в школах

Во Львове утром 21 января копам сообщили о минировании ряда школ в городе. Сейчас идет эвакуация, детей и персонал выводят на улицу.
Об этом пишет "Варта1".
Какие школы заминировали?
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- школы №№ 7, 46, 13, 27, 34, 65, 70, 73, 81, 84, 85, 95, 97, 98;
- Лингвистическая гимназия;
- Гимназия Львовского университета бизнеса и права;
- "Ориане";
- два лицея;
- все школы Винника.
Сейчас на месте происшествий работают правоохранители.
Массовые минирования в Украине
Вчера, 20 января, в стране "заминировали" целый ряд объектов:
- В Киеве с утра поступило сообщение о "минировании" гимназии №191.
- Вскоре стало известно, что "взрывчатку" якобы заложили в Офисе президента Украины. В спецслужбах не исключают, что сообщения о "минированиях" и недавняя кибератака на сайты госучреждений могут оказаться звеньями одной цепи по расшатыванию ситуации в стране.
- В этот же день взрывчатку искали во всех школах Ровно.
Но закону на каждое сообщение о "минировании" обязаны реагировать все оперативные службы, включая полицию, взрывотехников, кинологов. Однако за 2021-2022 год ни одно из таких сообщений не подтвердилось. Каждый выезд оперативных служб стоит государству как минимум несколько тысяч, а то и десятков тысяч гривен.
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