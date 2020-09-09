Медики Бурштына получили три аппарата ИВЛ высокого класса от Фонда Рината Ахметова и ДТЭК

В среду, 9 сентября, Фонд Рината Ахметова совместно с ДТЭК передали врачам Бурштынской центральной городской больницы три аппарата искусственной вентиляции легких производства Франции. Медики получили суперсовременное оборудование в рамках проекта "Борьба с COVID-19 в Украине", который стал частью большой программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". Государственным медучреждениям передаются экспресс-тесты, маски, средства индивидуальной защиты и суперсовременное оборудование. В том числе – аппараты искусственной вентиляции легких.

"Аппараты ИВЛ незаменимы для спасения жизней пациентов с тяжелыми осложнениями от COVID-19. До пандемии в государственных больницах Украины был серьезный дефицит этого оборудования. Сейчас ситуация меняется – Фонд Рината Ахметова, по личному решению Учредителя, закупил 204 аппарата высокого класса и доставляет их в регионы страны. Первые аппараты от Фонда украинские медики получили еще в марте. Передача оборудования идет до сих пор, причем его получателями становятся в том числе больницы небольших населенных пунктов, таких как Бурштын", – сказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

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Директор Бурштынской ТЭС Валерий Хомяков добавил, что Центральная городская больница Бурштына получила уже четыре аппарата ИВЛ от Фонда Рината Ахметова, а Ивано-Франковская область в целом – 16 единиц этого оборудования.

"Борьба с коронавирусной инфекцией требует объединения усилий. Точечная помощь не способна остановить распространения инфекции. Помощь Фонда Рината Ахметова и ДТЭК направлена на удовлетворение актуальнейших потребностей медицинских учреждений, которые определяются в тесной координации с Министерством здравоохранения Украины. Уже не первый месяц мы работаем и с региональным штабом противодействия коронавирусу", – сказал Валерий Хомяков.

Первый заместитель главы Ивано-Франковской областной государственной администрации Мария Савка отметила, что социально ответственный бизнес оказывает беспрецедентную поддержку региону и поблагодарила Фонд Рината Ахметова за помощь:

"Бурштынской городской больнице такая помощь особенно важна, потому что принято решение, что эта больница станет в первую линию борьбы с коронавирусом. Уже скоро сюда поступят первые больные с коронавирусом. В Ивано-Франковской области очень тяжелая ситуация с заболеваемостью, мы перешагнули 10-тысячный рубеж – у нас 10 600 позитивных исследований. Каждый день от 110 до 160 новых заболевших. Надеемся, что удастся выйти из этой ситуации, но нужно, чтобы усилия прилагали все".

Директор Бурштынской центральной городской больницы Владимир Василик поблагодарил Рината Ахметова за помощь и рассказал, что Фонд помогает медучреждениям уже более полугода.

"Очень благодарны Фонду и компании ДТЭК за эту помощь. Мы получили экспресс-тесты, средства индивидуальной защиты, первый аппарат ИВЛ и теперь еще три. Это очень хорошая помощь для города и нашей больницы, благодаря этому оборудованию мы сможем спасти жизни людей", – сказал Владимир Василик.

Медикам также были вручены комплекты медицинской одежды, сшитые по спецзаказу Фонда Рината Ахметова по индивидуальным размерам врачей, работающих в отделении интенсивной терапии.

"Хочу поблагодарить врачей за то, что в такое сложное время идут каждый день на работу, как на передовую. Выполняют свои обязанности, спасают жизни, и никто не задает вопрос: "Почему я?" – отметил директор Бурштынской ТЭС Валерий Хомяков.

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С начала эпидемии коронавируса современные аппараты ИВЛ от Фонда Рината Ахметова получили государственные больницы во Львовской, Ивано-Франковской, Луганской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Полтавской, Тернопольской, Ровенской, Закарпатской и Харьковской областях, а также в Киеве.

"Борьба с COVID-19 в Украине" – масштабный проект Фонда, призванный помочь стране спасать жизни людей. Он реализуется по программе Фонда "Ринат Ахметов – Спасение жизней". Ранее, по личному решению Рината Ахметова, в рамках этой программы был реализован проект "200 скорых для Украины". Тогда за рекордно короткие полгода государственные медучреждения во всех регионах получили 200 спецавтомобилей с самым современным оборудованием, способных преодолевать бездорожье. В том числе 22 автомобиля с аппаратами искусственной вентиляции легких для новорожденных. Это крупнейший вклад одного благотворителя в государственную медицину Украины за все время независимости нашей страны. Сегодня многие из этих скорых задействованы в борьбе с эпидемией во всех областях.

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