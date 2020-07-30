Медики Галича на Прикарпатье получили аппараты ИВЛ от Фонда Рината Ахметова

Медики Галицкой районной больницы на Прикарпатье не понаслышке знают, что такое инфекция коронавируса. С начала пандемии им приходилось спасать десятки пациентов. К тому же, они и сами почти всем коллективом переболели COVID-19. Однако теперь имеют неоценимый опыт. "Сегодня" узнавали, что помогает врачам выдержать испытания опасным вирусом.

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Галицкая районная больница – одна из опорных на Прикарпатье. Здесь принимают зараженных COVID-19 с начала пандемии. Для них развернуто 75 коек, почти все – заняты.

"Специфика заключается еще в том, что всю экстренную медицинскую помощь мы также обеспечиваем, разделив больницу на две приемных. Есть чистое приемное отделение и – для температурящих. Это – коронавирусное приемное отделение", – объясняет директор Галицкой центральной районной больницы Владимир Крупа.

Заведующий отделением интенсивной терапии вспоминает: сначала и не подозревали, какие осложнения будут у пациентов с тяжелым течением болезни. Теперь чувствуют себя более уверенно – лечили десятки людей и приобрели собственный опыт.

"Мы попробовали на себе, что такое коронавирус. Мы все переболели, практически все, кто здесь работает. Имели легкие формы", – рассказывает завотделением интенсивной терапии Галицкой больницы Петр Бугай.

В отличие от врачей, среди пациентов нередко случается и тяжелое течение.

"Они, практически, все у нас в реанимацию попадают в тяжелом состоянии. Они нуждаются в кислородной терапии, а некоторые, к сожалению, нуждаются и в искусственной вентиляции легких", – объясняет Петр Бугай.

В больнице есть четыре аппарата искусственной вентиляции легких, при этом два из них не имеют режимов, которые нужны пациентам с осложнениями от COVID-19.

"Любому врачу, любому заведению, какими бы профессиональными они не были и какого бы они уровня не были, без оборудования, само собой, качественную медицинскую помощь оказывать невозможно", – говорит Владимир Крупа.

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Чтобы помочь галицким врачам оказывать пациентам необходимую поддержку, Фонд Рината Ахметова передал в районную больницу два аппарата ИВЛ.

"От имени Галицкой больницы я благодарю Фонд за то, что мы получили сегодня очень знаковые подарки, которые принесут нашей работе гораздо большую эффективность", – заявляет директор больницы Владимир Крупа.

Современные аппараты просты в использовании. Непродолжительный инструктаж помогает врачам разобраться в основных функциях.

"Здесь есть достаточно широкий выбор режимов. Это приятно, потому что каждый больной – неповторимый, и у каждого есть разные ситуации", – объясняет заведующий Петр Бугай.

С начала пандемии оборудование высокого класса от Фонда Рината Ахметова получили государственные больницы семи областей.

"Фонд Рината Ахметова передает аппаратуру по всей стране, в частности – в Ивано-Франковскую область. И мы, совместно с местной властью, определяем те больницы, где эта аппаратура нужнее всего. Во-первых, мы смотрим, где есть большее количество больных. Во-вторых, – где, к сожалению, нет такой аппаратуры", – говорит член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко.

Фонд уже отправил в Украину более 100 единиц современного оборудования. В целом же благотворительная организация обеспечит государственные медучреждения 200 современными аппаратами ИВЛ.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, что шесть современных аппаратов ИВЛ от Фонда Рината Ахметова получил Кривой Рог.

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Также мы писали, что Ринат Ахметов направил 300 млн грн на борьбу с коронавирусом в Украине, что является беспрецедентной помощью в масштабах страны.

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