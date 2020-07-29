Медики Ивано-Франковска получили дополнительные аппараты ИВЛ от Фонда Рината Ахметова

В центральной больнице города круглосуточно борются за жизнь тяжелобольных

Врачи из отделений интенсивной терапии центральной больницы Ивано-Франковска присматривают за своими пациентами круглосуточно. Медики просто не могут оставить зараженных инфекцией коронавируса без постоянного мониторинга. Ведь их состояние может непредсказуемо меняться.

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"Сегодня" узнавали, что придает сил врачам в противостоянии с COVID-19.

Анестезиолог Андрей Несвит 17 лет работает в отделении интенсивной терапии. Но такого, как сейчас, никогда не видел.

"Пятый месяц это продолжается. Оочень трудно. Крайнее тяжелые пациенты, которым нужно уделять максимум внимания", – признается анестезиолог Андрей Несвит.

В центральной больнице Ивано-Франковская борются за жизнь больных с тяжелыми осложнениями от COVID-19. В течение смены, которая длится сутки, Андрей каждый час осматривает своих пациентов.

В связи с пандемией в больнице пришлось создать второе отделение интенсивной терапии – для людей, которые не заражены коронавирусом. Поэтому аппараты искусственной вентиляции легких, которых и так не хватает, пришлось распределить.

"Пациент, к примеру, сейчас себя нормально чувствует, у него нормальная насыщенность кислородом, а через пять минут, внезапно, он может перестать дышать. Постоянно нужно быть начеку, потому что нужно будет подключать аппарат искусственной вентиляции", – объясняет Андрей Несвит.

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Фонд Рината Ахметова уже передал в медучреждение аппарат искусственной вентиляции легких и средства индивидуальной защиты для врачей.

"Фонд Рината Ахметова – это один из мощных меценатов, который сегодня предоставляет помощь для медицинских учреждений, для всей Украины. Который переживает за здоровье украинцев", – говорит директор клинической больницы Ивано-Франковска Тарас Масляк.

На этот раз Фонд Рината Ахметова передал еще два аппарата ИВЛ и медицинские костюмы для работников отделения интенсивной терапии.

"Это личное признание от Фонда Рината Ахметова и компании ДТЭК врачам, которые работают в отделениях реанимации и оказывают помощь зараженным коронавирусом", – заявляет советник компании ДТЭК Александр Воронкин.

Медицинскую одежду производят в Киеве, по спецзаказу и индивидуальным меркам. Костюмы шьют из натуральной ткани, с учетом современных тенденций производства подобной одежды.

"Девочки шьют медицинские костюмы, мужские и женские. Они состоят из рубашки и брюк. На пошив костюма, от начала до конца, с утюжкой, уходит, в среднем, около двух часов", – рассказывает бригадир швейного цеха Наталья Гродзинская.

Всего Фонд планирует передать 500 медицинских костюмов и 300 халатов для работников украинских больниц.

"Хочу поблагодарить Фонд Рината Ахметова за такую ​​существенную помощь для нашей области, которая продолжается. Это необходимая помощь для наших больниц", – заявляет председатель Ивано-Франковской облгосадминистрации Виталий Федорив.

Анестезиолог Андрей Несвит рассказал "Сегодня", что позволяет медикам сохранять бодрость духа, несмотря на сотни новых подтвержденных диагнозов каждый день.

"У меня жена тоже медик, мы постоянно общаемся по этому поводу, поддерживаем друг друга. Помогают слова поддержки! Все же это когда-то закончится!" – говорит Андрей Несвит.

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Ранее "Сегодня" рассказывали о том, что шесть современных аппаратов ИВЛ Фонд Рината Ахметова передал Кривому Рогу.

Также мы писали о том, что Ринат Ахметов направил 300 млн грн на борьбу с коронавирусом в Украине, что является беспрецедентной помощью в масштабах страны.

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