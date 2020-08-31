Медики Калуша получили аппараты ИВЛ от Фонда Рината Ахметова

В Ивано-Франковской области не уменьшается количество зараженных инфекцией коронавируса. Там заполнены более 40% больниц. Свободных мест в реанимации Ивано-Франковская нет. На сегодня в медучреждениях области находятся более полутысячи пациентов.

Реклама

"Сегодня" поинтересовались, как работают реаниматологи в одном из городов региона – Калуше.

Здешнее отделение интенсивной терапии не было пустым с начала эпидемии коронавируса.

"Смертность всегда есть. В прошлом месяце шесть человек из тех, что у нас были, не удалось спасти", – сетует заведующий отделением интенсивной терапии Любомир Самотовка.

Среди зараженных COVID-19 были и дети. Но в последнее время сложные случаи в основном у пациентов за 70 лет.

"Есть больной, который был на искусственной вентиляции легких. Молодой человек, 42 года. Сейчас он уже дома", – говорит Любомир Самотовка.

Аппараты ИВЛ в больнице есть, но они устарели. Работают более десяти лет. Реаниматологи говорят: необходимы современные.

"Интенсивная терапия – это такая отрасль, куда постоянно приходят новые технологии. Поэтому ясно, что любой современный аппарат будет лучше, чем десятилетней давности. И пациенты тогда иначе переносят вентиляцию", – рассказывает заведующий.

Реклама

Но ожидание не было продолжительным. Два самых современных аппарата искусственной вентиляции легких получила от Фонда Рината Ахметова и Калужская больница.

"Здесь – все режимы вентиляции, которые нужны для наших больных. Я думаю, он прослужит не один год. Медики благодарны за всю помощь, которая предоставляется, Ринату Ахметову и его Фонду. За то, что мы будем иметь новый аппарат ИВЛ, который необходим в наших условиях", – говорит заведующий отделением интенсивной терапии Любомир Самотовка.

Фонд Рината Ахметова помогает аппаратами искусственной вентиляции легких опорным больницам по всей стране.

"В рамках помощи Фонда Рината Ахметова, которую он осуществляет в Украине в целом, выделено 300 млн грн на борьбу с коронавирусной инфекцией. Их выделелил Ринат Ахметов, объединив ресурсы Фонда, футбольного клуба "Шахтер", своего бизнеса. Коронавирус не отступает. Борьба с коронавирсом требует объединения всех усилий. Противодействие коронавирусу – это системный вызов, который стоит не только перед Украиной, но и перед всем миром" – заявляет представитель ДТЭК Александр Воронкин.

С начала эпидемии коронавируса современные аппараты ИВЛ от Фонда Рината Ахметова поступили в государственные медучреждения во Львовской, Ивано-Франковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Полтавской, Тернопольской, Ровенской, Закарпатской и Харьковской областях, а также – в Киеве.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, как в Мариуполе зараженных коронавирусом спасают аппараты ИВЛ от Фонда Рината Ахметова.

Также мы рассказывали о том, что современные аппараты искусственной вентиляции легких переданы Энергодару Запорожской области.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама