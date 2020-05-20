Медики приграничного района Черновицкой области получили современное оборудование от Фонда Рината Ахметова и банка ПУМБ

Глыбокский район - один из тех, где зафиксировано наибольшее количество зараженных коронавирусом

Черновицкая область – один из центров, где зафиксировано наибольшее количество зараженных инфекцией коронавируса в Украине. Чтобы помочь пациентам, которые оказались в отделениях интенсивной терапии, в местные медучреждения доставляют необходимое оборудование. Центральной Глыбоцкой больнице передали аппарат искусственной вентиляции легких.

Глыбокский район – один из центров вспышки Covid-19.

"У нас больше всего больных среди всех районов. После Черновцов мы – вторые. У нас ворота на Румынию, на Евросоюз, соответственно распространенность очень большая", – говорит директор Глыбокской центральной районной больницы Иван Шкробанец.

Тем не менее, как и во всей стране, здесь надеялись на ослабление карантинных мероприятий. И, несмотря на динамику распространения вируса, медленно возвращаются к нормальной жизни.

"Мы думали, что кривая пойдет вниз, однако видим, что кривая чуть-чуть поднялась и сейчас стабильно в негативном резонансе работаем", – объясняет председатель Глыбокской государственной администрации Иван Веклич.

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Центральная районная больница работает в усиленном режиме. Именно здесь принимают зараженных коронавирусом.

"Глыбокская районная больница имеет 115 коек для лечения коронавирусных пациентов. Она практически заполнена. Наши врачи сейчас работают не за зарплату, они работают потому, что они – врачи. Врачи в сердце", – объясняет директор департамента здравоохранения Черновицкой облгосадминистрации Олег Чорный.

Настоящая помощь для медиков в эти тяжелые времена – современное оборудование, которого так не хватает во всей стране. В Глыбокскую больницу доставили аппарат искусственной вентиляции легких с монитором от Фонда Рината Ахметова и банка ПУМБ.

"ПУМБ осуществляет свою деятельность в рамках Благотворительного Фонда Рината Ахметова. Мы уверены, что только совместные действия представителей власти, бизнеса, общества, могут помочь нам в решении вопросов, стоящих перед Украиной в этой чрезвычайной ситуации", – заявляет руководитель отделения банка ПУМБ в Черновцах Андрей Власов.

Устройство незаменимо для лечения пациентов в тяжелом состоянии.

"Хотелось бы поблагодарить Фонд Рината Ахметова за их помощь, за то, что они всегда подставляют плечо нам. Этот аппарат ИВЛ, я уверен, очень необходим этой больнице, и он спасет не одну жизнь", – делится эмоциями директор департамента здравоохранения Черновицкой облгосадминистрации Олег Чорный.

Реаниматолог Олег Комисарчук знакомится с новым оборудованием, которое предназначено для его отделения. Выясняет у инженеров подробности.

"Это очень большое подспорье для нас, особенно такой аппарат. В комплект к нему входит монитор, позволяющий производить мониторинг состояния пациента – это очень хорошая штука", – говорит заведующий отделением интенсивной терапии Олег Комисарчук.

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Врач говорит: сейчас в отделении интенсивной терапии семь пациентов, один из них – на аппарате ИВЛ. Кроме современного медицинского оборудования, Фонд закупает и передает государственным медучреждениям страны средства защиты для врачей и экспресс-тесты.

"Всего Ринат Ахметов направил на борьбу с коронавирусом 300 млн гривен. Это крупнейший частный вклад, основные направления – это, безусловно, помощь государственным больницам, помощь врачам. Это самое необходимое оборудование, прежде всего – анализаторы и аппараты искусственной вентиляции легких", – говорит член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, что Фонд Рината Ахметова передал 1750 экспресс-тестов на коронавирус бригадам экстренной помощи Черновицкой области.

Также мы писали о том, что Фонд Рината Ахметова совместно с Министерством цифровой трансформации и Ассоциацией анестезиологов Украины представили образовательный сериал для врачей о работе аппаратов ИВЛ.

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