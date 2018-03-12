Модернизация КПП: скандал, который прославил Украину на всю Европу

Когда слова расходятся с делом. Например, Украина – это Европа. Говорить – одно, защищать на Востоке – другое, и демонстрировать успехи на западе – третье. Скандал, который прославил Украину на всю Европу. В конце февраля ЕС отказался участвовать в модернизации западной границы нашей страны. Деньги, и немалые – почти тридцать миллионов евро – Украине дали, но, говоря чиновничьим языком, не смогли освоить. Зато теперь придется тратить свои.

Граница Украины и Словакии. На контрольно-пропускном пункте "Ужгород" плотной очередью на своих автомобилях выстроились туристы, заробитчане, предприниматели, украинцы, словаки, чехи.

Стоит отметить, что выросла эта очередь не по вине украинских пограничников, или таможенников. Они как раз стараются оформить все максимально быстро.

Василий – предприниматель. Возит пассажиров в Словакию и Чехию. Его происходящее раздражает: ради реконструкции пропускного пункта три года назад здесь все перегородили, разрыли, из восьми полос сделали четыре – и все заглохло… Модернизация границы, на которую европейцы выделили Украине кругленькую сумму, остановилась. О больших планах напоминает баннер.

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Название проекта – "Модернизация и реконструкция пунктов пропуска на словацко-украинской границе". Финансирование – ЕС – 6 млн 795 тысяч евро. Начало реконструкции – 1.04.13. Финал – 31.12.15. Сейчас март 18-го, результат модернизации на лицо.

Людям, которые мокнут в очереди и ожидаю въезда в Европейский союз, хорошо видно, что построили словаки на свою часть денег из почти семи миллионов евро.

Здесь увеличили количество полос, закупили специальное оборудование. При чем, словакам на модернизацию этого пункта пропуска понадобилось всего лишь полгода.

Более детально о ремонте словаки рассказали в письме.

Словацкая Республика потратила около 3 миллионов евро на проект. На нашей стороне работы по реконструкции и закупке техники на пограничных переходах были реализованы в полном объеме, как и планировалось в проекте.

Восемь полос движения для транспорта. Все выглядит опрятно. Украина встречает недореконструированным контрольно-пропускным пунктом.

Тем временем Василий со своими пассажирами не сдвинулись с места.

С туалетом у нас тоже проблема. Кабинки стоят только на въезде в Украину. По правилам, переходить на другую сторону дороги нельзя – нарушение пропускного режима.

Очередь из машин еле ползет. Василий не скрывает недовольства.

Ответственность за реконструкцию пунктов пропуска несет Государственная фискальная служба Украины, у которой таможня в подчинении. Сергей Дуран, не последний человек в Закарпатской таможне, проводит экскурсию.

ЕС на модернизацию украинских контрольно-пропускных пунктов выделил почти 30 миллионов евро.

По данным Государственной фискальной службы Украины, модернизация проходит на КПП Устилуг, Рава-Русская, Краковец, Шегини, Ягодин, Красноильск, Дяковцы, Ужгород, Лужанка и Вилок.

Ни один из этих объектов на сто процентов не закончен. Задержки в реконструкции по несколько лет. И вот в Европейском союзе принимают решение – проекты по модернизации украинских КПП закрыть, а оставшиеся деньги – вернуть.

Речь идет о шести проектах с европейским финансированием на общую сумму 29,2 миллионов евро, основным бенефициаром которых была Государственная фискальная службы Украины. Учитывая задержки с их реализацией, учитывая наши оценки и сообщения государств-членов ЕС, мы пришли к выводу, что проекты не могли быть завершены в срок.

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Сергей Дуран знает, почему так произошло. Мол, все дело в бюджетном законодательстве. Попробуем объяснить.

Есть пункт пропуска, который нужно модернизировать. Есть государственная фискальная служба Украины. Есть европейский союз, который дал деньги украинским фискалам. И есть компании, которые хотят провести реконструкцию. Примерно в январе-феврале ДФС объявляет о начале реконструкции. К сентябрю она согласовывает свои планы с ЕС. Объявляет тендер. Компания-победитель получает деньги и начинает работы. Но к концу декабря бюджетный год заканчивается. Компания должна вернуть деньги, которые не успела потратить и отчитаться за проделанную работу.

С нового года вся процедура повторяется. И не факт, что в следующем году победителем тендера будет одна и та же фирма. Чтобы закончить реконструкцию по проекту, нужно шесть-восемь месяцев.

А граждане, преодолевающие невзгоды на КПП "Ужгород", даже сочувствуют таможне.

В государственной службе обещают по крайней мере на Закарпатье к концу года все достроить. Правда теперь уже – за свои деньги.

Напомним, проект по модернизации КПП на восточной границе ЕС был запущен в 2014 году. Он был направлен на то, чтобы помочь интегрировать экономику Украины и экономики ее соседей из ЕС путем строительства или модернизации контрольно-пропускных пунктов на границах с Польшей, Венгрией, Словакией и Румынией.

Проект был направлен на сокращение сроков пересечения границ и совершенствование таможенных процедур. ЕС решил закрыть его после ряда задержек, ошибок и перерасхода средств с участием местных чиновников и подрядчиков.

По состоянию на конец 2017 года ни один из шести проектов контрольно-пропускных пунктов не был завершен. Государственная фискальная служба, в свою очередь, среди причин назвала смену персонала внутри службы, а также длительное время, необходимое для оформления контрактов и получения одобрения.