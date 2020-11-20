"Мы будем работать, как партизаны": во Львове предприниматели без штанов обратились к Кабмину

Во Львове предприниматели, сняв штаны, записали видеообращение к власти против карантина выходного дня.

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Соответствующее видео опубликовали в Facebook-группе "Дайте работать".

"Вы уже оставили нас без штанов. Мы не дадим этого сделать с тысячами наших людей", – говорится в обращении.

Рестораторы заявили, что выступают против карантина, будут принимать клиентов и нести ответственность за коллективы.

"Мы будем работать, как партизаны, как бы это нас ни унижало. У нас нет другого выхода. Это Львов, детка. Ни одна власть не смогла здесь победить подполье, и вам вряд ли удастся", – заявили авторы обращения.

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Также бизнесмены предложили отменить карантин выходного дня и "реально, а не показательно" контролировать соблюдение противоэпидемических норм.

"В то время, когда другие страны предлагают планы борьбы с эпидемией и делают реальные шаги, наше правительство вводит карантин выходного дня, который ничего не изменит, только убьет наш бизнес и выгонит тысячи наших людей на улице", – говорится в сообщении.

Видео: facebook.com/dayte.pratsiuvaty

Предприниматели не против локдауна, но на понятный срок, чтобы все могли это планировать. По их мнению, лучше закрыться сейчас, чтобы снова открыться на праздники, потому что "Рождество во Львове не остановит ни один карантин".

Ранее мы сообщали, что после того как в Украине до конца ноября объявили карантин выходного дня, представители бизнеса и эксперты рынка обратилиськ президенту Владимиру Зеленскому с требованием отменить это решение.

Также напомним, мэры ряда крупных городов Украины бойкотировали постановление Кабмина об усилении карантина на выходных.

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Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине

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