На Буковине избили кандидата на должность главы ОТГ

В Черновицкой области полиция расследует дело о нанесении телесных повреждений кандидату на пост главы Заставновской объединенной территориальной громады.

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Об этом сообщила пресс-служба полиции Черновицкой области.

Согласно сообщению, двое неизвестных 12 октября избили 46-летнего кандидата – жителя Заставны, о чем он написал заявление в полицию.

"В полицию с заявлением обратился 46-летний житель Заставны и сообщил, что 12 октября двое неизвестных нанесли ему телесные повреждения и скрылись с места происшествия. Заявитель рассказал правоохранителям, что он является кандидатом в председатели местной объединенной территориальной громады", – рассказали в полиции.

Пострадавшему была оказана медицинская помощь.

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По данному факту следователи Заставновского отделения полиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 157 (Препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя) УК Украины.

Полиция разыскивает мужчин, напавших на кандидата.

Напомним, в поселке Рудно Львовской области двое местных жителей напали на кандидата в депутаты Львовского городского совета.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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