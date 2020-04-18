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На Буковине коронавирусом заразились 840 человек: подробности

18 апреля, 10:20

Тина Наринецкая

За последние сутки в области обнаружили 82 новых случая COVID-19

В Черновицкой области снова возросло число зараженных коронавирусной инфекцией людей – COVID-19 подтвердили у 840 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Как рассказал в своем видеообращении в Facebook глава Черновицкой областной госадминистрации Сергей Осачук, только за последние сутки в регионе зафиксировали 82 новых случаев инфицирования. Больше всего "свежих" заболевших обнаружили в Черновцах – 39 человек.

Видео: Сергей Осачук, Facebook

По словам чиновника, среди зараженных – 10 священнослужителей. У еще одного – подозрение на инфекцию. Еще 13 священников контактировали с инфицированными – сейчас они находятся в самоизоляции.

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Кроме того, вчера, 17 апреля, в Новоселицкой центральной районной больнице умерла пациентка с подозрением на коронавирус. 78-летнюю женщину привезли сразу в реанимацию, но, несмотря на все усилия врачей, вечером она скончалась. Диагноз пациентки – тотальная двусторонняя пневмония.

Ранее мы рассказывали, что в Черновицкой области COVID-19 подтвердили у двух новорожденных детей.

А тем временем в Украине снова возросло число зараженных коронавирусом – COVID-19 в стране подхватили 5106 человек.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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видео Черновцы инфекция буковина ОГА заражение черновицкая область

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