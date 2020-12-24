На Буковине приход УГКЦ будет впервые праздновать Рождество 25 декабря

Приход церкви Рождества Пресвятой Богородицы и Святого Антония Черновицкой епархии УГКЦ впервые будет праздновать Рождество по григорианскому календарю – 25 декабря.

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Об этом сообщает РИСУ.

С такой инициативой выступили настоятель отец Василий и сами прихожане. По его словам, ранее главы УГКЦ и ПЦУ заявляли, что инициатива должна идти от людей.

"Мои прихожане еще в прошлом году подходили ко мне с инициативой празднования Рождества по новому стилю. Я их поддержал, потому что и сам давно об этом мечтал. И в этом году мы делаем первый шаг. И это очень правильно так делать, когда инициатива исходит от самих прихожан", – отметил он.

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Он добавил, что празднование Рождества 25 декабря – это и политический шаг. Таким образом приход начнет праздновать Рождество со всем миром и сможет "оторваться" от России.

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При этом отец Василий уточнил, что 7 января в церкви также пройдет Рождественская служба, "потому что люди должны привыкать постепенно".

Напомним, ранее представитель ПЦУ митрополит Епифаний заявил, что для того чтобы в Украине было празднование Рождества Христова в один день, 25 декабря, общество и церковь должны созреть.

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