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На Буковине спасают пятилетнею девочку с COVID-19: она подключена к аппарату ИВЛ

22 апреля, 17:16

Руслан Ровик

Девочка находится в реанимации детской областной больницы

В Черновицкой области врачи реанимации детской больницы борются за жизнь пятилетней девочки с подтвержденным коронавирусом, ребенок подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Об этом говорится в сообщении областной государственной администрации.

"В реанимации областной детской больницы находится пятилетняя девочка из Черновцов. Она в тяжелом состоянии, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. У девочки диагностирован коронавирус", - говорится в сообщении.

Также в ОГА подчеркнули, что, начиная с 25 февраля за медицинской помощью из-за COVID-19 обратились 703 жителя области.

В настоящий момент на лечениях в медицинских учреждениях находятся 409 человек, у 188 из них подтвержден коронавирус, у остальных инфекцию подозревают.

Напомним, ранее в селе Иживцы Сторожинецкого района Черновицкой области похоронили умерших от коронавирусной инфекции молодых братьев.

С молодыми людьми простились 21 апреля. Тела умерших на кладбище привезли на ритуальном автомобиле. Попрощаться с 19-летним Андреем и 25-летним Иваном пришли десятки друзей умерших, а также односельчане. Люди на похоронах держали дистанцию ​​друг от друга.

Отметим, что гробы с телами умерших не заносили в церковь, а сразу отвезли на кладбище. Все присутствующие на похоронах плакали.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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ребенок Черновцы буковина черновицкая область коронавирус

Источник: Сегодня

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