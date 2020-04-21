Коронавирус на Буковине: скончался брат 19-летнего парня, который умер на Пасху

В Сторожинецкой центральной районной больнице умер 25-летний парень, у которого подозревают коронавирусную инфекцию.

Эту информацию подтвердил председатель Сторожинецкой районной государственной администрации Дмитрий Балинов, передает АСС.

Житель села Иживцы находился на аппарате ИВЛ в тяжелом состоянии.

Известно, что умерший мужчина является братом 19-летнего жителя села Иживцы, который скончался в этой больнице 19 апреля. У него тоже подозревают коронавирус, результаты теста ожидаются в ближайшее время. Как минимум у одного человека из контактных лиц парня уже подтвержден COVID-19.

Напомним, согласно данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:30 21 апреля в Украине зафиксировано 6125 случаев инфицирования COVID-19. Из них в Черновицкой области – 988.

В результате осложнений, вызванных коронавирусом, в стране уже умер 161 человек.

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