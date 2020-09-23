На границе накрыли контрабанду янтаря на более чем полмиллиона гривен (видео)

На границе с Румынией, где недавно нашли крупную сумму "ничейных" денег, пограничники обнаружили партию контрабандного янтаря на более чем полмиллиона гривен.
Выяснилось, что житель Черновицкой области хотел вывезти из Украины 20 кг обработанного камня, а также украшения – еще почти шесть с половиной килограммов. Все спрятал в разных частях микроавтобуса. Груз изъяли, автомобиль – конфисковали.
Ранее "Сегодня" рассказывали о том, что в Закарпатской области контрабандистов пришлось задерживать со стрельбой.
"Недалеко от границы наряд увидел микроавтобус. Водитель и пассажиры, которые находились в машине, с приближением стражей порядка пытались сбежать. Во время преследования злоумышленников пограничники сделали предупредительные выстрелы, заставив двоих беглецов остановиться", - сообщила Госпогранслужба Украины.
В машине было обнаружено 13,5 ящика сигарет. Всего контрабандисты пытались переправить в Европу 6700 пачек.
Также мы писали о том, как в Одесской области задержали рекордную партию наркотиков. Запрещенное вещество находилось в контейнере с бананами, который прибыл из Эквадора.
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