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На границе с Румынией украинские пограничники останавливали контрабандистов выстрелами

17 ноября, 13:01

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Правонарушители проигнорировали законные требования военнослужащих

На Буковине пограничники выстрелами останавливали контрабандистов, которые горными тропами пытались переправить табачные изделия в Румынию.

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Как рассказали в Госпогранслужбе, инцидент произошел ночью, 17 ноября. Правонарушители как раз преодолели заградительный забор, к границе им оставалось менее 80 метров.

Законные требования военнослужащих контрабандисты проигнорировали, даже после предупредительных выстрелов вверх, но они бросили свой "багаж" и бросилась бежать.

Всего они пытались переправить в соседнюю страну почти 15 тысяч пачек сигарет.

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"30 ящиков табачных изделий доставлены в отдел пограничной службы "Фальков", на участке которого и были обнаружены правонарушители с сигаретами. Продолжаются мероприятия по установлению причастных к данному правонарушению лиц", – добавили пограничники.

Отмечается, что товар будет передан сотрудникам ГФС.

Ранее мы сообщали, что на границе с РФ пресекли попытку рекордной контрабанды. Злоумышленники переправляли товар на лодках.

Также напомним, на Волыни пограничники перехватили два дрона с контрабандой.

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