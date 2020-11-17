На границе с Румынией украинские пограничники останавливали контрабандистов выстрелами

На Буковине пограничники выстрелами останавливали контрабандистов, которые горными тропами пытались переправить табачные изделия в Румынию.

Реклама

Как рассказали в Госпогранслужбе, инцидент произошел ночью, 17 ноября. Правонарушители как раз преодолели заградительный забор, к границе им оставалось менее 80 метров.

Законные требования военнослужащих контрабандисты проигнорировали, даже после предупредительных выстрелов вверх, но они бросили свой "багаж" и бросилась бежать.

Всего они пытались переправить в соседнюю страну почти 15 тысяч пачек сигарет.

Реклама

"30 ящиков табачных изделий доставлены в отдел пограничной службы "Фальков", на участке которого и были обнаружены правонарушители с сигаретами. Продолжаются мероприятия по установлению причастных к данному правонарушению лиц", – добавили пограничники.

Отмечается, что товар будет передан сотрудникам ГФС.

Ранее мы сообщали, что на границе с РФ пресекли попытку рекордной контрабанды. Злоумышленники переправляли товар на лодках.

Также напомним, на Волыни пограничники перехватили два дрона с контрабандой.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама