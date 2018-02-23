На границе с Венгрией задержали "охотников" с арсеналом оружия

В автомобиле задержанных обнаружили карабин-МКМ-072, пневматическую винтовку и два оптических прицела

В Береговском районе Закарпатья задержали двух мужчин, занимавшихся незаконной охотой возле государственной границы с Венгрией.

"Во время патрулирования пограничники услышали выстрелы. В 300 метрах от границы был обнаружен автомобиль Renault, а рядом - два человека с оружием. Заметив пограничников, правонарушители попытались скрыться", – сообщает Госпогранслужба.

Военнослужащим удалось задержать браконьеров, ими оказались жители Ивано-Франковской области. В автомобиле злоумышленников обнаружили карабин-МКМ-072, пневматическую винтовку, два оптических прицела, прибор, похожий на универсальный глушитель, а также патроны к различным видам оружия. Задержанные объяснили, что хотели поохотиться на дичь.

Сейчас на месте происшествия ведутся мероприятия по фиксации правонарушения. Дальнейшую судьбу задержанных решит суд.

Напомним, недавно на Волыни задержали группу мужчин на автомобилях, которые пытались переместить в Беларусь через границу контрабандное мясо.

А на Закарпатье служебная собака пограничников Мукачевского отряда обнаружила огромное количество контрабандных сигарет в прицепе автомобиля

Ранее на Закарпатье пограничники задержали четверых браконьеров, которые, испугавшись, пожертвовали своим оружием и тушками убитых животных.