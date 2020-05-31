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На границе с Венгрией произошли потасовки: на место стягивают военных (видео)

31 мая, 12:24

Татьяна Очеретяна Татьяна Очеретяна

СМИ сообщают о 50 неоформленных микроавтобусах на границе

В Закарпатской области на пункте пропуска "Тиса" произошли столкновения. В результате движение перекрыли. Об этом сообщила в пресс-службе Чопского пограничного отряда.

Выяснилось, что водители и пассажиры транспорта с посылками итальянских заробитчан отказываются растаможить свой груз и перекрывают выезд из КПП для всех. Сейчас стоят 50 неоформленных микроавтобусов.

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"Водители микроавтобусов, которые сейчас находятся на таможенном посту, кроме личных вещей граждан, перемещают посылки на заказ. Некоторые из них отказываются письменно декларировать перемещаемые товары и подавать документы для таможенного контроля. Составлено несколько карточек отказов. Это делает невозможным пересечение границы на законных основаниях", – сообщили таможенники.

На месте собрались пограничники, которых стянули со Львова – около 50 бойцов. Они автомобилями и щитками заблокировали возможность без оформления покинуть пункт пропуска "Тиса".

Журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале написал, что потасовка возникла из-за изменений правил ввоза посылок без растаможивания на территорию Украины. Раньше за автобус платили 500 евро, но теперь цена 1 евро за килограмм. Однако водители отказываются платить.

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Напомним, за ограничения беспошлинного ввоза товаров Верховная Рада взялась еще в 2017 года, но первые изменения начали работать только с января 2019-го. С 1 июля 2019 года в силу вступили очередные новшества. Сайт "Сегодня" рассказывает, сколько нужно платить за ввоз товаров из-за границы, а сколько посылок удастся провезти бесплатно.

Вскоре после введения правил украинцы нашли нашли лазейки в новых нормах. Спустя год после начала введения лимитов сайт "Сегодня" узнал, дали ли они эффект и нужно ли что-то менять.

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