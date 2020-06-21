На линии жизни: борющиеся с коронавирусом медики месяцами не видят родных

Они месяцами не видят родных, парятся в защитных костюмах, натирают мозоли респираторами и сами становятся жертвами инфекции коронавируса. И все ради того, чтобы спасать людей!

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Корреспонденты новостей "Сегодня" телеканала "Украина" рискнули собственным здоровьем и переступили через красную линию, чтобы экслюзивно рассказать, как отчаянно борются медики за каждого пациента. В первом материале из цикла "На линии жизни" мы расскажем о подвиге врачей из Ивано-Франковска.

Сейчас ограничительные меры ослабили, люди преимущественно ходят без средств защиты и многим, очевидно, кажется, что коронавирус отступил. Но только не врачам.

"Двухсторонняя пневмония, температура, одышка, кашель? Говорите фамилию больного!" – в диспетчерском пункте принимают очередной вызов.

За считанные минуты – три вызова с подозрением на коронавирус, два – в Верховинском районе и один – в Ивано-Франковске.

"В последние дни количество выездов к пациентам с подозрением на короновирус увеличилось приблизительно на 50%", – рассказывают врачи.

Бригада молодых медиков готовится к очередному такому выезду.

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Другие вызовы на их планшеты не поступают. Только – подозрения на COVID-19. Виталий и Наталья от рискованной работы могли отказаться, но никогда даже не думали об этом. Они надевают защитные костюмы. И соглашаются взять телегруппу "Сегодня" с собой. Защитные костюмы одевают также коресспонденты.

Больного госпитализируют. "Сегодня" отправляются следом. Виталия и Наталью неудобно задерживать на длительное интервью. Их уже ждут по другому адресу. Ждут и очень часто подвергают медиков опасности.

"Они боятся – что скажут другие, если увидят медиков в костюмах? Не говорят, что коронавирус, что были контактные, что есть температура", – рассказывает фельдшер Наталья Корпан. "То есть, люди скрывают?" "Да, люди скрывают", – подтверждает Наталья.

Они едут спасать еще одну жизнь. Центральная городская клиническая больница Ивано-Франковска сейчас ургентная, то есть, оказывает экстренную помощь.

"Сегодня мы уже семерых больных приняли, еще больше обследовали, не у всех была пневмония. Отпустили – либо на самоизоляцию, либо на лечение под контролем семейного врача", – объясняет заведующая отделением неотложной экстренной медицинской помощи Центральной городской клинической больницы Елена Хабер.

У врачей продолжается горячая пора в борьбе с COVID-19. Страшно было всем. Многие не выдержали и уволились. Выстояли только преданные и выносливые.

"Трудно дышать, ты не можешь пить, потому что нужно ходить в туалет, комбинезон надо снимать, одевать другой. Комбинезон – мокрый. Когда снимаешь, по спине течет все вниз. Потеешь, не можешь поесть сходить", – рассказывает о трудностях работы старшая медицинская сестра отделения неотложной экстренной медицинской помощи Центральной городской клинической больницы Надежда Волк.

Надежда приспускает маску. Под ней – красные круги и отеки.

"Я – курносая, это мне еще повезло. А вот девушки, у которых горбинки, у них просто мозоли и раны", – говорит медсестра.

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Пока в приемном отделении нет больных, корреспонденты "Сегодня" просят измерить температуру и уровень кислорода в крови. Журналисты уже несколько дней работают в больницах. Температура в норме.

Себя медики тоже постоянно тестируют. Многие уже переболели и вернулись к работе. А еще все это время пытаются уберечь самих дорогих – своих родных.

"Я внука полгода не видела. Хотя живем в одном городе. Они боятся заразить нас с мужем, а мы, соответственно, боимся заразить их. Общаемся по скайпу, по вайберу, по телефону", – рассказывает заведующая отделением неотложной экстренной медицинской помощи Центральной городской клинической больницы Елена Хабер.

Ранее "Сегодня" сообщали о специальном проекте #Дякуємомедикам,который запустили Фонд Рината Ахметова и телеканал "Украина". Это акция, в фокусе которой ежедневный подвиг людей в белых халатах.

В частности, "Сегодня" рассказывали историю заведующей лаборатории Татьяны Куприяновой, которая работает по 15 часов в день, чтобы вовремя выявить инфекцию коронавируса.

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