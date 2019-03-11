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На Прикарпатье спасенные из рук живодеров медведи проснулись из зимней спячки

Сегодня, 15:36

К зимней спячке косолапых готовили целый год

На Прикарпатье спасенные из рук живодеров медведи проснулись из зимней спячки Запад К зимней спячке косолапых готовили целый год

В Прикарпатском Центре реабилитации диких животных из первой в своей жизни зимней спячки проснулись медведи, которых  спасли из рук живодеров в Херсоне. Косолапые уже вылезали из берлоги и заново засыпали. За пробуждением хищников наблюдали журналисты "Сегодня".

В центр в городе Галич Ивано-Франковской области четверо бурых медведей привезли полтора года назад: из неволи там их освобождали волонтеры. Животные были настолько истощены, что первую зиму в новом доме провели на лапах, а весь следующий год косолапое семейство пришлось готовить в спячку.

В спячку медведи легли в середине ноября. Мама Дина и девочки Надя и Маша проспали почти до весны, а вот мальчика Мира мучила зимняя бессонница. Время от времени он просыпался и бродил по вольеру.

Сейчас косолапые начали вылезать из берлоги, но окончательно еще не проснулись. Бодрость к мишкам окончательно вернется в конце апреля.

Ранее мы писали, как бурые медведи на Прикарпатье продолжают бодрствовать, вместо того, чтобы уложиться в долгую зимнюю спячку. Также мы показывали, как бурые медведи, привезенные из Херсона на Прикарпатье, радовались первому снегу. 

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Тег Прикарпатье, медведи, спасение, Ивано-Франковская область

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