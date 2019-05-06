На Прикарпатье упал в реку грузовик с туристами: подробности трагедии

В больницу доставили десять граждан Республики Беларусь и одного украинца

Фото: ГСЧС





















На Прикарпатье сегодня, 6 мая, около 11.00, возле села Красник Верховинского района, что в 17 км от райцентра Верховина, в реку Черный Черемош упал грузовой автомобиль с людьми. Как оказалось, в транспортном средстве находилось всего 23 человека (22 гражданина Республики Беларусь и водитель – украинец).

Во время спасательной операции бойцы ГСЧС извлекли из воды трех человек, их немедленно доставили в больницу. Еще 16 человек обследовали медики уже на берегу реки.

С помощью лебедки и грузовика на колеса поставили поврежденный автомобиль ГАЗ-66. В кабине машины были обнаружены тела троих погибших (две женщины и мужчина – руководитель группы), двух из них деблокировали с помощью гидравлического инструмента.

В общем, в Верховинскую ЦРБ доставили 11 травмированных (10 граждан Беларуси и один гражданин Украины). Состояние одного пострадавшего тяжелое и 10 – в состоянии средней тяжести. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в том числе количество людей, находящихся в транспортном средстве и их гражданство, устанавливают в полиции.

В то же время, в соцсетях сообщают, что туристы выбрали очень опасный маршрут:

Также люди недоумевают, кто будет отвечать за последствия трагедии, поскольку путешественники нередко нанимают для своих поездок местных частников:

Всего к спасательным работам привлекались 12 единиц техники и 51 человек личного состава.

Ранее в одном из сел Тлумацкого района на Прикарпатье 22-летний водитель автомобиля Mitsubishi Pajero, двигаясь по полевой дороге вдоль берега Днестра слетел в реку. В результате 45-летний пассажир, который находился на заднем сидении, погиб на месте. Водитель получил ушиб шейного отдела позвоночника и перелом левой ключицы.

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