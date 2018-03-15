На Прикарпатье в руках молодого парня взорвался снаряд

Сегодня, 11:43

По всей вероятности, 23-летний мужчина пробовал его разобрать  

Взрыв произошел в сельском дворе. Фото: politeka.net
Взрыв произошел в сельском дворе. Фото: politeka.net

В селе Маркова Богородчанского района Ивано-Франковской области, во время сварочных работ погиб 23-летний мужчина.

"Установлено, что во дворе своего знакомого местный житель проводил сварочные работы с артиллерийским снарядом. Неожиданно снаряд детонировал и взорвался", – сообщает департамент гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.

В результате парень получил несовместимые с жизнью телесные повреждения  и скончался на месте. Также незначительные травмы получил 25-летний владелец домохозяйства, где произошло ЧП. От госпитализации он отказался.

Напомним, недавно прогремел взрыв на территории историко-мемориального комплекса им. Степана Бандеры, что в селе Старый Угринов Калушского района Ивано-Франковской области. В результате были повреждены окна и двери здания.

Ранее сообщалось, что  в Ровно в одном из магазинов произошел взрыв, в результате которого погиб мужчина.

А  житель города Виноградов на Закарпатье сообщил в полицию, что у его дома произошел взрыв и сильно "покалечен" автомобиль его супруги. Как оказалось,  неизвестные воспользовались гранатой РГД.
взрыв, травмы, снаряд, Прикарпатье

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

"Сегодня"

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