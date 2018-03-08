На участников акции по защите прав женщин напали в Ужгороде

Сегодня, 15:26

Пострадавших участников акции забрала "скорая" для оказания помощи

Фото: Hotshowlife
Фото: Hotshowlife

В центре Ужгорода на Театральной площади неизвестные напали на участников акции по защите прав женщин – девушек с плакатами облили красной краской.

Акция была анонсирована. Учитывая прошлогодний опыт, когда акцию сорвали молодые люди из местной националистической организации, на площади дежурили патрульные. Участницы акции развернули плакаты возле областного кукольного театра.

Также на месте мероприятия собрались несколько десятков журналистов и горожан. Неожиданно к активисткам подбежали неизвестные девушки, облили их краской и начали убегать. Пострадавших участников акции забрала "скорая" для оказания помощи.

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Как сообщили в Управлении патрульной полиции в Закарпатской области, патрульные догнали и задержали трех нападавщих, которых доставили в отдел полиции. Еще одного человека задержали для дачи объяснений по делу. Сейчас полиция определяется с квалификацией инцидента.

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УНН

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