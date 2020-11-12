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На границе со Словакией образовалась многокилометровая очередь

12 ноября, 17:03

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко

Водители стоят по 7-10 дней, чтобы попасть в Словакию

Около полутысячи грузовиков застряли в очереди к украинско-словацкой границе в Ужгороде. Водители стоят по 7-10 дней, чтобы попасть в Словакию. У словацких пограничников еще с лета не работает сканер автомобилей. И Польша до конца этого года уже не выдает разрешений на международные грузовые перевозки через свою страну. Поэтому весь крупногабаритный поток из Украины идет через Закарпатье. Таможенники говорят: такая ситуация продлится минимум до конца декабря.

"Уже вторая неделя пошла. А другого пути нет выехать в Европу, только одна граница осталась. Польских разрешений сейчас нет, поэтому весь транзит пошел через Словакию, на Германию, на Чехию", – говорит корреспондентам "Сегодня" водитель одного из грузовиков Зорян.

Видео: Сегодня
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Ранее "Сегодня" писали о том, что под Ровно протестующие перекрыли трассу Киев – Чоп. Таким образом участники акции выступали против введения в Украине карантина выходного дня. В селе Белая Криница около 70 участников акции начали непрерывно двигаться по пешеходному переходу. После переговоров с полицейскими они согласились периодически освобождать проезжую часть и пропускать автомобили.

Напомним, вчера, 11 ноября, в Украине прокатилась целая волна протестов. Так, мы рассказывали, как митинговали люди в еще пяти городах Украины: Запорожье, Одессе, Черновцах, Ивано-Франковске и Николаеве.

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Польша граница карантин Ужгород очередь таможенники очереди перевозки автомобили грузовые перевозки

Источник: Сегодня

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