На Волыни медтранспорт от Фонда Рината Ахметова спасает недоношенных детей

В Украине ежегодно в неонатальной помощи нуждаются 20 тысяч недоношенных детей. Чаще всего спасать детей везут из районов в областные больницы.

Но без современного транспорта сделать это крайне трудно. Как ранее оказывали помощь новорожденным на Волыни, и что изменилось сейчас, узнавали корреспонденты "Сегодня".

Журналисты познакомились с врачами неонатальной бригады скорой помощи Волынской области. Их задача – спасать недоношенных младенцев.

"Обычно мы выезжаем в районные центры за детьми, которые являются недоношенными и имеют недостатки развития сердечной, пищеварительной систем. Имеют дыхательные расстройства различной тяжести", – объясняет врач-анестезиолог Павел Алексин.

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Уже полгода на вызовы бригада достается новенькой машиной. Младенцев перевозят в специальном инкубаторе. Это – сердце неонатальной скорой.

"Предыдущие машины, которые мы пытались приспособить, не позволяли достичь такого результата, потому что нужны были переделки, соответственно, они были рискованные", – говорит заместитель директора Волынской областной детской больницы Оксана Чопко.

За год случается до 400 выездов, говорят медики.

"У нас 16 районов, и до самых дальних районов – это более двух часов в одну сторону. И ребенок более двух часов в этом инкубаторе едет сюда. Это не шутка для маленького ребенка, поэтому нас интересует как тепло, так и адекватная вентиляция, так и защита от вибрации и шумовых факторов", – рассказывает заместитель директора Волынской областной детской больницы Оксана Чопко.

Оказывать неотложную помощь стало проще, а добираться до отдаленных мест области – быстрее и комфортнее.

"Фактически во всех случаях, когда пациентов транспортировали на этом автомобиле, он помог этим детям выжить. Здесь есть аппарат, который имеет режимы, благодаря которым ребенок лучше переносит транспортировку и не имеет повреждения легких, не имеет баротравм", – говорит заведующий отделением реанимации Волынской областной детской больницы Александр Попазогло.

Даже в нынешних условиях пандемии новая машина полностью соответствует нормам перевозки больных младенцев с подозрением на коронавирус. Машину для транспортировки недоношенных и новорожденных детей больница получила в рамках проекта "200 скорых для Украины".

"Это подарок, который спасает жизни. И на самом деле, при любых условиях – в эпидемии, не в эпидемии, он делает ту маленькую, тихую работу, и дает шансы выжить новорожденным в нашем регионе. Мы благодарим Фонд Рината Ахметова и самого Рината Леонидовича за такой подарок", – говорит заместитель директора Волынской областной детской больницы Оксана Чопко.

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Медики всей Украине получили 22 неонатальных автомобиля, 64 внедорожника и 114 "реанимаций на колесах". Только за первый год работы они спасут более миллиона человеческих жизней.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, что Фонд Рината Ахметова передал аппараты искусственной вентиляции легкихмедикам Львовской области.

Также мы сообщали, что Ринат Ахметов направил 300 млн грн на борьбу с коронавирусом в Украине, что является беспрецедентной помощью в масштабах страны.

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