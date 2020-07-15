На Волыни впервые с начала года обнаружили опасное заболевание

В Волынской области врачи лабораторно подтвердили первый в этом году случай болезни Лайма – заболевания, которое вызывают укусы клещей.
Заболевшим оказался житель Ратновского района, сообщает официальный сайт Волынского областного лабораторного центра.
"Во время эпидемиологического расследования выяснилось, что мужчину 9 июня в лесу возле села Гута Ратновского района укусил клещ. Его волынянин самостоятельно вынул дома", - говорится в сообщении.
Первые симптомы заболевания – повышенная температура, слабость, головокружение – появились 22 июня. При этом характерной для большинства случаев такого заболевания "кольцевидной эритемы" не было.
"Заболевание протекало в средней форме тяжести, после десятидневного стационарного лечения, пациента в удовлетворительном состоянии выписали для продолжения лечения по месту жительства", - добавили медики, отметив, что в этом селе болезнь Лайма зафиксировали впервые.
Число инфицированных людей с каждым днем увеличивается, ведь передается эта инфекция через укусы клещей.Эксперты рассказывают, что последствия болезни очень тяжелые – вплоть до паралича всего тела и смерти.
Напомним, за последние годы в Украине увеличилось количество случаев заражения болезнью Лайма. Опасные клещи чаще всего встречаются в Киевской, Черниговской и Волынской областях. По словам врачей, в большинстве случаев причиной заражения стает невнимательность самих пациентов.
О том, как уберечься от укуса этих насекомых, смотрите в сюжете:
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