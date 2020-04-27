На Волыни женщина заразилась коронавирусом в больнице

Инфицированная женщина отметила Пасху в кругу семьи, а потом вернулась в больницу

В Волынской области женщина из Нововолынска заразилась коронавирусом, когда лежала в областной больнице.

Как сообщил нововолынский городской голова, пациентка проходила лечение в гематологическом отделении больницы в Луцке.

"На пасхальные дни женщина поехала домой, после этого снова вернулась в медицинское учреждение. Через несколько дней ПЦР-тестирование подтвердило у нее коронавирусную болезнь. Потому есть подозрение, что цепочка заражения может пойти дальше, ведь дома она общалась с родней", - говорится в сообщении.

Реклама

По последним данным, на 27 апреля в Нововолынске был зарегистрирован 41 случай COVID-19, которые были подтверждены лабораторно.

"Сегодня 36 человек в нашем городе еще болеют коронавирусом. Трое вылечились от этого недуга. К сожалению, двое пациентов умерли. Надеюсь, что на этой неделе получим результаты шести-восьми человек, которые также выздоровели", – заявил мэр города.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Одессе после смерти мужчины от коронавируса инфекцию обнаружили у двоих медиков, которые с ним общались.

По данным медиков, умерший мужчина страдал различными сопутствующими заболеваниями, в частности, у него был сахарный диабет.

Реклама

Напомним, что ранее в Одесской области "закрыли" город Подольск из-за коронавируса, там собираются создать мобильные группы для сбора информации о больных COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама