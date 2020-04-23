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Новая смерть и более 160 заболевших: что "творит" коронавирус в Одесской области

23 апреля, 12:18

Тина Наринецкая

Третьей жертвой инфекции в области стал житель Одессы

Коронавирусная инфекция продолжает охватывать Одесскую область – COVID-19 в регионе подтвердили у 161 человека. Третьей жертвой инфекции в области стал 56-летний одессит, рассказал в своем Facebook председатель местной областной государственной администрации Максим Куцый.

"ГУ "Одесский областной лабораторный центр Минздрава Украины" подтвердил 161 случай заболевания коронавирусом", – написал он.

Итак, новые случаи были обнаружены:

  • Подольск – 6 человек
  • Одесса – 2 человека
  • Беляевский район – 1 человек
  • Килийский район – 1 человек

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Что касается летальных случаев, то всего в регионе вирус унес жизни трех людей. Первые двое умерших были жителями Подольска. Вылечить от COVID-19 в области удалось пять человек.

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Видео: Максим Куцый, Facebook

"Сейчас эпидемическая ситуация в регионе остается нестабильной. Из-за несоблюдения правил индивидуальной санитарной безопасности и отдельные нарушения карантина на Пасху, по данным эпидемиологов, пик заболеваемости ожидается с 3 по 8 мая", – отметил Куцый.

Напомним, в Украине продолжается расти число инфицированных COVID-19. На данный момент в стране вирус подтвердили у 7170 человек.

Больше всего зараженных обнаружили в Черновицкой области и Киеве. Подробнее можно узнать на карте заболевших по регионам.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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