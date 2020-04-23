Новая смерть и более 160 заболевших: что "творит" коронавирус в Одесской области

Третьей жертвой инфекции в области стал житель Одессы

Коронавирусная инфекция продолжает охватывать Одесскую область – COVID-19 в регионе подтвердили у 161 человека. Третьей жертвой инфекции в области стал 56-летний одессит, рассказал в своем Facebook председатель местной областной государственной администрации Максим Куцый.

"ГУ "Одесский областной лабораторный центр Минздрава Украины" подтвердил 161 случай заболевания коронавирусом", – написал он.

Итак, новые случаи были обнаружены:

Подольск – 6 человек

Одесса – 2 человека

Беляевский район – 1 человек

Килийский район – 1 человек

Реклама

Что касается летальных случаев, то всего в регионе вирус унес жизни трех людей. Первые двое умерших были жителями Подольска. Вылечить от COVID-19 в области удалось пять человек.

В тренде На Донбассе боевики устроили восемь обстрелов: ВСУ без ответа это не оставили

Видео: Максим Куцый, Facebook

"Сейчас эпидемическая ситуация в регионе остается нестабильной. Из-за несоблюдения правил индивидуальной санитарной безопасности и отдельные нарушения карантина на Пасху, по данным эпидемиологов, пик заболеваемости ожидается с 3 по 8 мая", – отметил Куцый.

Напомним, в Украине продолжается расти число инфицированных COVID-19. На данный момент в стране вирус подтвердили у 7170 человек.

Больше всего зараженных обнаружили в Черновицкой области и Киеве. Подробнее можно узнать на карте заболевших по регионам.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама