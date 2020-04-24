В "закрытом" городе Одесской области создадут мобильные группы для поиска людей с COVID-19

Информацию о заболевших будут собирать по всему району

В Одесской области на территории Подольска, закрытого из-за коронавируса, создадут мобильные группы для сбора информации о больных COVID-19.

Об этом заявила исполняющая обязанности директора департамента здравоохранения Одесской областной государственной администрации Наталья Одарий-Захарьева.

"Сейчас решается вопрос о создании оперативных мобильных бригад, которые по всему Подольскому району и городу Подольску будут собирать информацию о возможных больных", - отметила она.

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Чиновница добавила, что, по состоянию на 24 апреля, 46 из 169 инфицированных по всей области, оказались жителями Подольска. По количеству заразившихся этот город, в котором проживает около 40 тысяч человек, занимает второе место по региону после областного центра, где подтверждено 50 случаев заражения.

"В Подольске – 46 человек, в том числе – девять медиков: четыре врача, один из которых умер, три медсестры и две младшие медсестры. Также болеет 11-летний ребенок, который лечится амбулаторно", - сообщила руководитель департамента.

По ее словам, сейчас в Подольской городской больнице, закрытой для приема новых пациентов, находится 31 больной пневмонией, из которых у 29 подтвержден COVID-19.

В свою очередь, глава Одесской ОГА Максим Куцый добавил, что ранее из-за значительного количества заболевших медиков было принято решение о закрытии Подольской городской больницы.

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Он подчеркнул, что после проведения соответствующих исследований медперсонала и пациентов медработникам, возраст которых превышает 60 лет, было предложено самоизолироваться на две недели.

В городе были усилены карантинные меры, проводится дезинфекция улиц и подъездов. На карантинных постах дежурят правоохранители, использовать Подольск в качестве транзитной территории запрещено. Городскую больницу охраняют бойцы Нацгвардии.

Напомним, ранее в одесской мэрии рассказали подробности о мужчине с коронавирусом, умершем в Одессе. У него были серьезные сопутствующие заболевания: сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца и сердечная недостаточность.

Отметим, что на данный момент в Одесской области вирус унес жизни трех человек. Двое умерших были жителями Подольска.

Видео: Максим Куцый, Facebook

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