На Закарпатье опять хотели создать "венгерскую автономию": СБУ начала обыски

В Закарпатской области обнаружили иностранный благотворительный фонд, который мог вмешиваться во внутренние дела Украины и вредить государственной безопасности страны, в связи с чем у его функционеров прошли обыски.

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Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины 30 ноября.

Название фонда в сообщении не упоминается, но судя по фотоснимкам, речь идет о "Закарпатском венгерском культурном объединении". В СБУ подозревают, что его члены распространяли фейки о том, что на отдельные регионы Украины распространяется законодательство Венгрии.

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В ходе досудебного расследования изучаются факты содействия Венгрии со стороны общественных деятелей на Закарпатье. Если подозрения следователей подтвердятся, тем предъявят обвинения в поддержке государственных органов Венгрии, подрывной деятельности в ущерб Украине и совершении действий с признаками госизмены.

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При обысках были изъяты агитматериалы с упоминанием так называемой Большой Венгрии и создания этнической автономии на Закарпатье, а также компьютеры, средства связи и другие материалы.

Фото: пресс-службы СБУ

Фото: пресс-службы СБУ

Тем временем следственные действия продолжаются.

Напомним, что в день местных выборов в Украине глава МИД Венгрии Петер Сийярто опубликовал в Facebook призыв к венграм Закарпатья о поддержке "Партии венгров Украины".

А на прошлой неделе украинские пограничники отказались впускать в страну одного из венгерских чиновников, которые вмешивались в избирательный процесс на Закарпатье.

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