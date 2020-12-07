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На Закарпатье выбрали нового главу облсовета

7 декабря, 18:08

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

За Петрова проголосовали 37 депутатов

Закарпатский областной совет возглавил бывший глава Закарпатской ОГА Алексей Петров.

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Об этом сообщает Mukachevo.net.

Отмечается, что первое пленарное заседание первой сессии облсовета состоялось сегодня, 7 декабря. Всего на сессии зарегистрировалось 62 депутата из 64.

После формирования счетной комиссии на должность председателя выдвинули двух кандидатов: Алексея Петрова и Виктора Русина.

Самую большую поддержку среди депутатов получил Алексей Петров. Он набрал 37 голосов, в то время как его оппонент – 17.

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Фото: Facebook

Фото: Facebook

Напомним, во время первой сессии Закарпатского областного совета Партия венгров Украины покинула заседание. Таким образом депутаты протестовали против обвинений лидера своей партии.

Такой демарш связан с обвинениями в адрес лидера партии Василия Брензовича и обысками , которые СБУ провела дома у Брензовича.

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Закарпатье депутаты облсовет
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