На Закарпатье выбрали нового главу облсовета

Закарпатский областной совет возглавил бывший глава Закарпатской ОГА Алексей Петров.

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Об этом сообщает Mukachevo.net.

Отмечается, что первое пленарное заседание первой сессии облсовета состоялось сегодня, 7 декабря. Всего на сессии зарегистрировалось 62 депутата из 64.

После формирования счетной комиссии на должность председателя выдвинули двух кандидатов: Алексея Петрова и Виктора Русина.

Самую большую поддержку среди депутатов получил Алексей Петров. Он набрал 37 голосов, в то время как его оппонент – 17.

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Фото: Facebook

Напомним, во время первой сессии Закарпатского областного совета Партия венгров Украины покинула заседание. Таким образом депутаты протестовали против обвинений лидера своей партии.

Такой демарш связан с обвинениями в адрес лидера партии Василия Брензовича и обысками , которые СБУ провела дома у Брензовича.

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