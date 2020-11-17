Начальник управления Укртрансбезопасности в Черновицкой области попался на взятке

В Черновицкой области правоохранители разоблачили во взяточничестве начальника управления Укртрансбезопасности.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, чиновник наладил "схему" вымогательства и получения неправомерной выгоды от перевозчиков. Суммы колебались от 5000 до 50 000 гривен.

Взамен он обещал не проводить проверки. В частности, такие, как соблюдение перевозчиками лицензионных условий и соблюдение ими действующего законодательства при грузовых перевозках по территории государства.

Кроме того, он обещал выдачу разрешений на международные перевозки, а также содействовать нарушителям в избежании ответственности.

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"Во время проведения следственно-оперативных мероприятий правоохранители задокументировали многочисленные факты получения руководителем управления неправомерной выгоды от предпринимателей и физических лиц", – добавили в пресс-службе.

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Подозреваемого задержали в служебном кабинете после получения им очередного "транша". Средства он получил от частного предпринимателя за уменьшение суммы штрафных санкций.

Сейчас решается вопрос об уведомлении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

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Ранее мы сообщали, что СБУ разоблачила таможенников на вымогательстве взяток в аэропорту "Борисполь".

Также напомним, на Закарпатье СБУ задержала "слугу народа" на вымогательстве взятки.

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