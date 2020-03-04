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"Не скачет" через стену: жителей Черновцов пристыдили за травлю из-за коронавируса

4 марта, 14:24

Тина Наринецкая

Чиновники уверяют, что жена инфицированного мужчины здорова

Протесты под домом зараженного коронавирусом жителя Черновцов не оставили без внимания местные власти. Чиновники осудили людей за травлю.

"Мы не живем на изолированном острове без доступа к источникам информации из-за рубежа. Никто и ничто не мешает нам убедиться, как действуют в такой ситуации наши европейские соседи. Зайдите в интернет, почитайте, пообщайтесь, спросите у них. И знаете, что они отвечают? Что помощниками для людей, которые заразились, в первую очередь становится семья, друзья. Если кому-то нужно пойти на самоизоляцию, то есть друзья и родственники, которые будут приносить продукты питания и все необходимое. А если нет семьи, то этим занимается Красный Крест и волонтеры", – рассказал председатель ОГА Сергей Осачук на брифинге.

Он добавил, что эта инфекция не может "перепрыгнуть" через стену и заразить других.

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Мэр Черновцов Алексей Каспрук рассказал, что особой агрессии против жены больного не было, но люди возмущались.

"Я хочу поблагодарить людей, которые вчера в соцсетях, сегодня на улицах и в общественном транспорте осуждают, когда травят здоровых людей. На месте этой семьи мог бы и может оказаться любой из нас. Городские власти, органы местного самоуправления, полиция обеспечат каждому черновчанину право на медицинскую помощь, а каждому здоровому черновчанину – право находиться там, где он считает нужным", – отметил Каспрук.

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Он добавил, что вирус придет и уйдет, а потом "надо будет смотреть в глаза соседям".

Также мы писали, что у жены инфицированного коронавирусом украинца врачи уже взяли анализы. Женщину разместили и изолировали в военном госпитале.

Кроме того, в Черновицкую областную клиническую больницу доставили еще двух человек.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Китай чиновники жена Черновцы Украина заражение травля коронавирус

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