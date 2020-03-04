"Не скачет" через стену: жителей Черновцов пристыдили за травлю из-за коронавируса

Протесты под домом зараженного коронавирусом жителя Черновцов не оставили без внимания местные власти. Чиновники осудили людей за травлю.

"Мы не живем на изолированном острове без доступа к источникам информации из-за рубежа. Никто и ничто не мешает нам убедиться, как действуют в такой ситуации наши европейские соседи. Зайдите в интернет, почитайте, пообщайтесь, спросите у них. И знаете, что они отвечают? Что помощниками для людей, которые заразились, в первую очередь становится семья, друзья. Если кому-то нужно пойти на самоизоляцию, то есть друзья и родственники, которые будут приносить продукты питания и все необходимое. А если нет семьи, то этим занимается Красный Крест и волонтеры", – рассказал председатель ОГА Сергей Осачук на брифинге.

Он добавил, что эта инфекция не может "перепрыгнуть" через стену и заразить других.

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Мэр Черновцов Алексей Каспрук рассказал, что особой агрессии против жены больного не было, но люди возмущались.

"Я хочу поблагодарить людей, которые вчера в соцсетях, сегодня на улицах и в общественном транспорте осуждают, когда травят здоровых людей. На месте этой семьи мог бы и может оказаться любой из нас. Городские власти, органы местного самоуправления, полиция обеспечат каждому черновчанину право на медицинскую помощь, а каждому здоровому черновчанину – право находиться там, где он считает нужным", – отметил Каспрук.

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Он добавил, что вирус придет и уйдет, а потом "надо будет смотреть в глаза соседям".

Также мы писали, что у жены инфицированного коронавирусом украинца врачи уже взяли анализы. Женщину разместили и изолировали в военном госпитале.

Кроме того, в Черновицкую областную клиническую больницу доставили еще двух человек.

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