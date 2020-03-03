Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,82
27,61

В Черновцах жену зараженного коронавирусом забрали в больницу из-за протестов соседей

3 марта, 22:19

Елена Вус

Люди опасались, что женщина может стать распространителем COVID-19

Во вторник вечером, 3 марта, жители Черновцов собрались у дома, где проживает семья госпитализированного мужчины, у которого подтвержден коронавирус. Соседи требовали, чтобы жену заболевшего также поместили в инфекционное отделение областной больницы.

Об этом сообщает Телеграм-канал Pavlovsky News.

Люди опасаются, что женщина может стать распространителем COVID-19.

Между тем на место прибыли представители местной власти, которые вызвали скорую. Они подчеркнули, что женщина здорова.

В свою очередь на выполнение требований люди дали власти время до 6 утра. В противном случае пригрозили перекрыть дорогу.

Позже стало известно, что женщину все-же забрали на обсервацию из-за протестов жителей дома.

В тренде
Совбез ООН обсудит ситуацию в Крыму: названа дата заседания

По словам заместителя директора департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Марии Полищук, "для отправки женщины на обсервацию нет медицинских показателей — это чисто социальные причины", – передает hromadske.

"Мы женщину забрали. Она нервничает и уставшая. Согласилась поехать с нами. Забрали сотрудники скорой помощи. Подчеркиваю, для этого нет никаких медицинских оснований. Она не представляет угрозы. Также для дезинфекции не было оснований. В подъезде дома провели дезинфекцию, потому что люди кричали", — рассказала Полищук.

А тем временем состояние самого заразившегося коронавирусом пациента изменилось. У мужчины отметили появление лихорадки.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

видео карантин Черновцы пикет коронавирус

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Поваленные деревья и обесточенные села: во Львовской области свирепствует непогода (фото)
Поваленные деревья и обесточенные села: во Львовской области свирепствует непогода (фото)Запад
В Киеве у трех иностранцев подозревают коронавирус
В Киеве у трех иностранцев подозревают коронавирусДругие новости
Новое подозрение на коронавирус: в больницу попала жительница Прикарпатья
Новое подозрение на коронавирус: в больницу попала жительница ПрикарпатьяЗапад
Поваленные деревья и сорванные крыши: что натворила непогода на Прикарпатье (фото)
Поваленные деревья и сорванные крыши: что натворила непогода на Прикарпатье (фото)Запад
На Украину обрушится снежный шторм: синоптики и спасатели предупредили украинцев
На Украину обрушится снежный шторм: синоптики и спасатели предупредили украинцевУкраина
Непогода в Украине: 251 населенный пункт без света и опасность схода лавин
Непогода в Украине: 251 населенный пункт без света и опасность схода лавинУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...