В Черновцах жену зараженного коронавирусом забрали в больницу из-за протестов соседей

Люди опасались, что женщина может стать распространителем COVID-19

Во вторник вечером, 3 марта, жители Черновцов собрались у дома, где проживает семья госпитализированного мужчины, у которого подтвержден коронавирус. Соседи требовали, чтобы жену заболевшего также поместили в инфекционное отделение областной больницы.

Об этом сообщает Телеграм-канал Pavlovsky News.

Люди опасаются, что женщина может стать распространителем COVID-19.

Между тем на место прибыли представители местной власти, которые вызвали скорую. Они подчеркнули, что женщина здорова.

В свою очередь на выполнение требований люди дали власти время до 6 утра. В противном случае пригрозили перекрыть дорогу.

Позже стало известно, что женщину все-же забрали на обсервацию из-за протестов жителей дома.

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По словам заместителя директора департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Марии Полищук, "для отправки женщины на обсервацию нет медицинских показателей — это чисто социальные причины", – передает hromadske.

"Мы женщину забрали. Она нервничает и уставшая. Согласилась поехать с нами. Забрали сотрудники скорой помощи. Подчеркиваю, для этого нет никаких медицинских оснований. Она не представляет угрозы. Также для дезинфекции не было оснований. В подъезде дома провели дезинфекцию, потому что люди кричали", — рассказала Полищук.

А тем временем состояние самого заразившегося коронавирусом пациента изменилось. У мужчины отметили появление лихорадки.

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