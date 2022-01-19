"Омикрон" обнаружили еще в одном городе Украины

В Закарпатской области обнаружили штамм "Омикрон". В то же время в регионе продолжает доминировать штамм "Дельта".
Об этом сообщил первый заместитель председателя облгосадминистрации Мирослав Белецкий, передает пресс-служба Закарпатской ОГА.
Где именно обнаружили?
"Из более двух десятков направленных на исследование образцов в одном вирусологи подтвердили циркуляцию мутированного варианта виpycа SARS-CoV-2 Оmiсrоn. Случай обнаружили в городе Ужгороде", – прокомментировал Мирослав Билецкий.
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По его словам, в Закарпатье продолжает доминировать штамм "Дельта".
Какие симптомы у зараженных?
Научные наблюдения за мутациями вируса продолжаются, однако эксперты выделяют типичные симптомы, характерные для штамма "Омикрон".
Что обнаруживают у заболевших:
- насморк;
- головные боли и усталость;
- реже наблюдается кашель (43,5%);
- озноб или дрожь (30%);
- лихорадка (29,4%);
- утрата/искажение обоняния и/или вкуса встречается все реже, только в 23,7% случаев.
"Сейчас совсем не пора расслабляться, даже наоборот. Ведь нарушения карантинных требований сегодня могут иметь негативные последствия для вас и людей вокруг уже завтра", – отметил первый заместитель главы Закарпатской ОГА.
"Омикрон" в Украине
- В Черновицкой области официально подтвердили циркуляцию штамма коронавируса "Омикрон". Таких случаев по меньшей мере 16.
- Раньше в Одессе зафиксировали первый случай инфицирования новым штаммом коронавируса "Омикрон". Больному сделали ПЦР-тест в частной лаборатории.
- 17 января стало известно об "Омикроне" в Харьковской области.
- Еще по одному случаю подтвердили в Днепре и Львове. Трое пациентов с подтвержденными диагнозами вернулись из-за границы. Они находились в Германии, Польше и Объединенных Арабских Эмиратах.
- Также в Житомире и Бердичеве зафиксировали два случая инфицирования штаммом коронавируса "Омикрон".
- В Киеве также зафиксированы случаи заболевания, возбудителем которого является штамм коронавируса "Омикрон".
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