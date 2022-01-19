"Омикрон" обнаружили еще в одном городе Украины

Все больше областей сообщают о первых случаях инфицирования новым штаммом коронавируса

"Омикрон" зафиксировали еще в одной области / Фото: Коллаж: Сегодня

В Закарпатской области обнаружили штамм "Омикрон". В то же время в регионе продолжает доминировать штамм "Дельта".

Об этом сообщил первый заместитель председателя облгосадминистрации Мирослав Белецкий, передает пресс-служба Закарпатской ОГА.

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Где именно обнаружили?

"Из более двух десятков направленных на исследование образцов в одном вирусологи подтвердили циркуляцию мутированного варианта виpycа SARS-CoV-2 Оmiсrоn. Случай обнаружили в городе Ужгороде", – прокомментировал Мирослав Билецкий.

По его словам, в Закарпатье продолжает доминировать штамм "Дельта".

Какие симптомы у зараженных?

Научные наблюдения за мутациями вируса продолжаются, однако эксперты выделяют типичные симптомы, характерные для штамма "Омикрон".

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Что обнаруживают у заболевших:

насморк;

головные боли и усталость;

реже наблюдается кашель (43,5%);

озноб или дрожь (30%);

лихорадка (29,4%);

утрата/искажение обоняния и/или вкуса встречается все реже, только в 23,7% случаев.

"Сейчас совсем не пора расслабляться, даже наоборот. Ведь нарушения карантинных требований сегодня могут иметь негативные последствия для вас и людей вокруг уже завтра", – отметил первый заместитель главы Закарпатской ОГА.

"Омикрон" в Украине

В Черновицкой области официально подтвердили циркуляцию штамма коронавируса "Омикрон". Таких случаев по меньшей мере 16.

Раньше в Одессе зафиксировали первый случай инфицирования новым штаммом коронавируса "Омикрон". Больному сделали ПЦР-тест в частной лаборатории.

зафиксировали первый случай инфицирования новым штаммом коронавируса "Омикрон". Больному сделали ПЦР-тест в частной лаборатории. 17 января стало известно об "Омикроне" в Харьковской области.

Еще по одному случаю подтвердили в Днепре и Львове. Трое пациентов с подтвержденными диагнозами вернулись из-за границы. Они находились в Германии, Польше и Объединенных Арабских Эмиратах.

Трое пациентов с подтвержденными диагнозами вернулись из-за границы. Они находились в Германии, Польше и Объединенных Арабских Эмиратах. Также в Житомире и Бердичеве зафиксировали два случая инфицирования штаммом коронавируса "Омикрон".

зафиксировали два случая инфицирования штаммом коронавируса "Омикрон". В Киеве также зафиксированы случаи заболевания, возбудителем которого является штамм коронавируса "Омикрон".

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