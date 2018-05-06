Останки польского князя Чарторыйского перезахоронили в Ровенской области

Больше сотни жителей городка Клевань пришли в католический храм проститься с князем Чарторыйским.

В Ровенской области перезахоронили останки представителя польской шляхты – князя Юрия Чарторыйского. На церемонию из Варшавы приехали 25 его наследников. Как удалось установить родственные связи, и что пообещали потомки — репортаж Владимира Мыколайчука.

Больше сотни жителей городка Клевань пришли в католический храм проститься с князем Чарторыйским. В 17 столетии он был владельцем здешних земель.

После отпевания останки возвращают в родовую усыпальницу.

Ее обнаружили под алтарем Благовещенского костёла во время реконструкции в октябре прошлого года. Вскрыли и ужаснулись — гробницу давно разграбили "черные" археологи.

В крипте костела нашли останки 15 человек. Идентифицировать удалось лишь четверых. Исследователи предполагают, здесь был похоронен и князь Юрий Чарторийский.

Представителя знатного рода 17 века узнали по дорогой одежде – в частности, по расшитой драгоценностями перчатке.

"Находим аналогию этой одежды на портретах шляхты 17 века. Те же Радзивиллы. В большинстве случаев детали одежды совпадают с деталями одежды, которые были в этих гробах", - рассказывает историк Алексей Войтюк.

Ни грамма сомнений в том, что это родовая усыпальница Чарторыйских, нет и у их потомков. На перезахоронение из Польши приехало 25 представителей древного рода. Самая старшая – Барбара. Она доктор биохимии. Говорит: каждое поколение хранит память о знатном предке и костёле в Клеване, который он построил.

"Такая уверенность основывается на исторических исследованиях, данных о людях, похороненных в Клеванском костеле. Еще будем ждать генетическую экспертизу", – говорит наследница княжего рода Барбара Чарторыйская.

Останки князя будут покоиться в крипте Благовещенского костела в Клевани. Его уже реставрируют, на большие праздники здесь правят службу. Польские наследники Чарторыйских пообещали установить в храме именной герб знатного рода.

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