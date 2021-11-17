Осторожно, возможны ДТП! Во Львове значительно ухудшится погода

Синоптики предупредили об опасности с 17 по 18 ноября

Во Львовской области ухудшится погода. Фото: коллаж "Сегодня"

Во Львове синоптики предупредили о тумане видимостью 200-500 м с 17 по 18 ноября. Также на отдельных участках дорог может образоваться гололед.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

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Водителям нужно быть осторожными

В горсовете напомнили, что в такую погоду во время управления машиной в тумане советуют существенно снизить скорость движения и выбирать скоростной режим, который обеспечивал бы своевременное торможение.

Также следует избегать резких маневров на дороге, следить за сигналами автомашин, движущихся впереди.

Необходимо держать безопасную дистанцию с автомобилями и при наличии противотуманных фар — включить их совместно с ближним светом.

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