Осторожно, возможны ДТП! Во Львове значительно ухудшится погода

Во Львове синоптики предупредили о тумане видимостью 200-500 м с 17 по 18 ноября. Также на отдельных участках дорог может образоваться гололед.
Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.
Водителям нужно быть осторожными
В горсовете напомнили, что в такую погоду во время управления машиной в тумане советуют существенно снизить скорость движения и выбирать скоростной режим, который обеспечивал бы своевременное торможение.
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Также следует избегать резких маневров на дороге, следить за сигналами автомашин, движущихся впереди.
Необходимо держать безопасную дистанцию с автомобилями и при наличии противотуманных фар — включить их совместно с ближним светом.
Аномалия в Киеве
В столице в ноябре снова зацвели каштаны. Очевидцы заметили аномалию на Оболони и Теремках.
"Распускающийся осенью цвет погибнет с наступлением первых холодов. А на следующий год весной эти ветви уже будут пустыми – дважды в год они не смогут зацвести", — пишут в Сети.
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