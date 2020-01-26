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По центру Львова разгуливали китайские драконы

26 января, 00:26

Восточный Новый год в городе встретили уже в девятый раз



Под музыку вокруг львовской Ратуши танцевали 20-метровые китайские драконы. В городе встретили четыре тысячи семьсот восемнадцатый (4718-й) Новый год по восточному календарю. Львовяне и туристы восхищаются праздничным шествием драконов.

Главный символ Китая во Львове в традиционно новогодних цветах. Золотой – символизирует богатство и благополучие, а красный – защиту. Драконы будут разгуливать по центру Львова три дня.

Джанг приехала из Китая изучать украинскую филологию, во Львове Новый год встречает в третий раз. Говорит, на ее родине драконы достигают ста метров, а праздник считают семейным.

"Дракон символизирует дух нации. Все члены семьи собираются на ужин", – делится Джанг Менг, студентка из Китая.

Львовяне ежегодно приобщаются к китайскому празднику. Меню местных ресторанов дополняют азиатскими блюдами.

"Много вкусных блюд и сладостей, которые готовятся тут по китайским рецептам, проводятся мастер-классы. Каждый год есть все больше и больше желающих увидеть это действо, увидеть как это все происходит, как это делается в Китае, сравнить", – говорит Давид Чиж, участник культурно-исследовательского центра Украины и Китая.

Во Львове в девятый раз встретили восточный Новый год. На этот раз к празднику разрисовали 15 панд, их впоследствии обещают установить в туристических локациях города.

Ранее мы публиковали восточный гороскоп на 2020 год Крысы для всех знаков для мужчин и женщин по годам.

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видео Львов праздники дракон Китайский Новый год

Источник: Сегодня

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